Chiude con incassi e presenze

in linea con le edizioni pre-Covid il 58esimo Macerata Opera Festival, firmato dal sovrintendente Luciano Messi e dal direttore artistico Paolo Pinamonti. I biglietti staccati complessivamente per la rassegna maceratese, compresa l’apertura di fine maggio-inizio giugno dedicata alle famiglie (il Macerata Opera Family con tre spettacoli allestiti allo Sferisterio e al Teatro Lauro Rossi) sono stati 35mila. Erano stati 37mila nel 2019 e 34mila nel 2018. L’incasso complessivo sfiora un 1milione e 300mila euro per un programma che prevedeva ‘Tosca‘ di Giacomo Puccini (regia di Valentina Carrasco, direzione di Donato Renzetti), ‘Pagliacci‘ di Ruggero Leoncavallo (regia di Alessandro Talevi e Timothy Brock sul podio) e ‘Il barbiere di Siviglia‘ di Gioachino Rossini (regia di Daniele Menghini, direttore Alessandro Bonato), accanto ad alcuni concerti sinfonici, novità della 58esima edizione, che hanno visto sul podio Zubin Mehta, Myung-Whun Chung e Jan Lisiecki (nella doppia veste di pianista e direttore).

Il quinto weekend del Festival, inoltre, con le due recite del ‘Barbiere di Siviglia’ e lo spettacolo di flamenco ‘Fuego‘ ha visto la presenza di oltre 6mila spettatori. Nel weekend si è raggiunto poi un nuovo sold out per la quarta e ultima replica del ‘Barbiere’ (21 agosto), “una produzione che ha rappresentato una vera e propria scommessa di programmazione vinta, ben accolta dal pubblico locale e dai turisti che hanno trovato nel festival e in Macerata una tappa irrinunciabile del proprio tour agostano nelle Marche”, si legge nella nota della kermesse.

Il Macerata Opera Festival è realizzato dall’Associazione Arena Sferisterio con Comune e Provincia di Macerata, Ministero della Cultura, Regione Marche, Società Civile dello Sferisterio, Camera di Commercio Marche e un gruppo di privati fra cui il Banco Marchigiano (Major Sponsor), APM, Giessegi, MedStore e Sardellini costruzioni (Top Sponsor) e i Cento mecenati, privati, imprese e associazioni che sostengono il festival tramite Art Bonus, su modello di coloro che fondarono l’edificio monumentale nel 1829.