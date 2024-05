lo hanno trovato morto a circa 300 metri dalla sua abitazione

Purtroppo si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche del cameriere 55enne, Corrado Semeraro, scomparso dopo il lavoro dallo scorso 12 marzo. Gli appelli della famiglia ed i tentativi della trasmissione Chi l’ha Visto?, che si occupa appunto di persone scomparse, sono risultati essere del tutto vani.

CREDIT: RAI 3

Purtroppo alcuni operai incaricati dal sindacato, che avrebbero dovuto tagliare dell’erba in un zona che collega Monza con Carate Brianza, hanno trovato il suo corpo a terra, ormai senza vita. Da qui è partito il disperato alle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini del caso.

Corrado Semeraro da ciò che hanno racconto i suoi parenti, lo scorso 12 marzo, era andato a lavoro come ogni giorno. Al programma Chi l’ha Visto?, a cui hanno chiesto aiuto dopo la sua scomparsa, hanno detto che da tempo soffriva di amnesie. Infatti gli agenti avrebbero ritrovato la sua macchina a circa 2 km. Per questo ipotizzavano che l’uomo avesse dimenticato di avere l’auto e si era incamminato per tornare a casa.

Tuttavia, è proprio durante il tragitto che potrebbe essere avvenuto l’impensabile. Gli operai avrebbero trovato il corpo di Corrado lo scorso 27 aprile, in tasca aveva ancora la sua tessera sanitaria. Però i suoi parenti solo nei giorni scorsi sono andati all’obitorio, per fare il suo riconoscimento.

Le ipotesi degli inquirenti sul decesso di Corrado Semeraro

Purtroppo hanno dovuto dare conferma di ciò e questo ha portato solo che strazio e tristezza. Loro in realtà speravano solo di poterlo riabbracciare il prima possibile, ma questo non è stato possibile.

Gli agenti come da prassi in questi casi stanno ora portando avanti tutte le indagini del caso ed ovviamente non sono ancora concluse. L’ipotesi che al momento sembra essere più accreditata è proprio quella che qualcuno possa averlo investito e sia fuggito via.

Questa è solo una delle possibilità prese in considerazione dalla forze dell’ordine, ma saranno solo gli ulteriori accertamenti a dare delle risposte concrete su cosa è successo all’uomo.