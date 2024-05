Barbara d’Urso debutta su TikTok in occasione del suo compleanno

Barbara d’Urso in occasione del suo 67esimo compleanno (portati divinamente pure senza luci Mediaset, ammettiamolo) ha debuttato su TikTok svelando così cos’era quel ‘coming soon’ annunciato giorni fa su Twitter.

@barbaracarmelitadurso ANNUNCIO CHOC 😂😂😂 Sono arrivata su Tik tok e ho voglia di raccontarvi tutto quello che succede dietro le quinte della mia vita. Mettete su il caffeuccio, vi aspetto qui! #colcuore #dietrolequinte ♬ suono originale – Barbara d’Urso

“Siete pronti a una busta choc? Oggi è il mio compleanno, allora stavo pensando all’anno che verrà e ho pensato che voglio passarlo con voi. Voglio condividere con voi, anzi, inizio io: voglio portarvi dietro alle quinte delle mie passioni, di quello che faccio alla mattina, alla sera, di notte. Quello che mi piace fare, le sfide con i miei amici, i divertimenti, le riflessioni e non solo. Parto io ma poi ci siete anche voi eh. Ci vediamo qua, su TikTok. Col cuore!”

Circa mezzo milione di follower in mezza giornata a dimostrazione che i fan fedelissimi li ha e li ha sempre avuti. Nella sua bio, oltre i programmi che ha condotto, ci sono “mamma / quasi ballerina / col cuore“.

Barbara d’Urso non è stata certo la prima conduttrice a debuttare su TikTok, resta solo da capire come si evolverà il suo profilo e la sua comunicazione sulla piattaforma. La sua coetanea Antonella Clerici, ad esempio, ha approfittato di TikTok per rivelare aneddoti e curiosità sul suo lavoro, come i retroscena sulla celebre torta in faccia ricevuta durante una diretta del reality Il Ristorante.

Vita virtuale a parte, i fan di Barbara d’Urso non vedono l’ora di rivederla in tv anche se a riguardo, nonostante i mille rumors, di certezze al momento ce ne sono poche. Con Mediaset ha chiuso e in Rai – pare – che finché ci sarà questo governo le speranze di vederla in un suo show siano poche (l’unica porta aperta forse è quella di Ballando con le Stelle?). Nel dubbio non ci resta che attendere l’estate e l’annuncio dei nuovi palinsesti. Nel mentre, buon compleanno Carmelita.