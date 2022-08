In questi ultimi giorni il nome di Rosa Perrotta è tornato ad occupare le principali pagine di cronaca rosa. Sulla sua pagina Instagram l’ex protagonista di Uomini e Donne ha rivelato di aver iniziato un percorso di psicoterapia. Scopriamo insieme i motivi che hanno portato l’influencer a prendere questa importante decisione.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono senza ombra di dubbio una delle coppie più amate del mondo del web. I due ex volti di Uomini e Donne spesso si ritrovano al centro del gossip, soprattutto per quanto riguarda i loro momenti di crisi. In queste ultime ore l’influencer ha fatto una rivelazione che ha sorpreso tutti i suoi fan.

Dal momento che tiene molto alla sua salute fisica e mentale, Rosa Perrotta ha confessato ai suoi followers di aver iniziato un percorso di psicoterapia. A riguardo, queste sono state le sue parole:

Come vi avevo detto, ho iniziato da poco un percorso di psicoterapia. Questo perché ho capito che per amarsi davvero si deve partire da dentro.

Rosa Perrotta e la crisi con Pietro Tartaglione: le parole dell’influencer

Come già anticipato, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono stati spesso al centro del gossip soprattutto per quanto riguarda la loro storia d’amore e i periodi di crisi che i due hanno attraversato.

Oggi, nonostante le voci in circolazione, entrambi hanno preferito rimanere in silenzio e non esporsi sulla questione. Dopo la nascita del loro primo figlio, Rosa Perrotta aveva dichiarato: