“Le ha sputato sull’abito da sposa” il retroscena sul matrimonio di Manila Nazzaro che ha fatto infuriare la sposa

È davvero scioccante quanto “paparazzato” sulle nozze più discusse delle ultime ore. Ciò che è accaduto a Manila Nazzaro durante il suo matrimonio con Stefano Oradei ha davvero dell’incredibile. Nel “giorno speciale” di Manila è andato in scena un piccolo disastro che ha non ha lasciato indifferente la splendida sposa.

Gli influencer Amedeo Venza e Deianira Marzano sono stati informati di un incidente che ha avuto luogo durante la celebrazione. Tutti sono in attesa di spiegazioni da parte della neo sposa, ma la notizia si è diffusa rapidamente su tutti i social media, lasciando tutti abbastanza increduli.

La giornata di Manila Nazzaro rischiava seriamente di essere rovinata, poiché si è profondamente infastidita per l’accaduto del tutto imprevisto al suo matrimonio. Le informazioni sono trapelate grazie a un ospite presente al matrimonio, che ha immediatamente contattato il guru dei pettegolezzi Amedeo Venza. Ma cosa è successo esattamente.

Durante il matrimonio, Manila Nazzaro si stava godendo il pasto e brindando con le bevande servite insieme agli altri ospiti, quando si è verificato un momento di tensione. Dall’umorismo si è passati alla frustrazione, poiché la presentatrice televisiva di 46 anni ha manifestato il suo disappunto nei confronti di un ospite che le ha causato dei problemi non poco antipatici.

Ciò che è stato rivelato a Venza e successivamente comunicato anche a Marzano sarebbe un incidente a tavola col vino. E lo sappiamo, il vino sui vestiti è davvero un sacrilegio.

Durante il banchetto nuziale di Manila, un ospite ha riso rumorosamente e ha accidentalmente sputato del vino sul suo abito. Manila si è ovviamente arrabbiata perché l’abito era completamente macchiato!

Quindi, l’abito da sposa sembrerebbe danneggiato per il resto delle celebrazioni, anche se non è chiaro se ci siano stati danni realmente irreparabili. Manila Nazzaro non ha ancora commentato l’incidente, forse non lo farà neanche nel corso della giornata, chi lo sa. La splendida sposa si è limitata a pubblicare un post allegro su Instagram. Si legge sui social: “In un giorno qualsiasi, quando meno te lo aspetti, la vita ti regala una favola”.