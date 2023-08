Un video mostra come il cucciolo per strada costringa la polizia ad intervenire, la vicenda è curiosa e divertente allo stesso tempo.

Cani e gatti sono diventati ormai il centro dei video diffusi sui social. Soprattutto i cani sono in grado di infondere una simpatia unica grazie alle loro espressioni, ai loro movimenti e alle loro reazioni, a volte molto esagerate. Sembrano dei bambini piccoli, buffi e simpatici, come nel caso del protagonista di questo video. È un cane che si trova a passeggio per la strada con la sua mamma umana, quando si intestardisce tanto da rendere necessario l’intervento della polizia. Niente di pericoloso e di grave, anzi, qualcosa di davvero divertente. Vediamo di conoscere insieme i dettagli di questo esilarante episodio.

Il cucciolo per strada non vuole saperne: la polizia è costretta a intervenire

Il video è stato pubblicato su YouTube e ha avuto un grande successo nonostante sia di pochi secondi. Si vede il protagonista, che è un cucciolo di Pomerania, sdraiato a terra che non vuole più saperne di continuare la sua passeggiata. Ci troviamo in America, lui è al guinzaglio con la sua mamma umana, ma evidentemente si è stancato di camminare.

La ragazza continua a chiamarlo e dirgli che deve seguirla perché non si può stare lì in quel modo. Ad un certo punto, arrivano due agenti di polizia. Il primo si rivolge al cagnolino e cerca di spronarlo ad alzarsi. Gli batte le mani e gli dice che deve andare via, non può stare fermo lì.

Il cagnolino, però, lo guarda impassibile, senza reagire. Lui si è stancato, ha trovato una comoda posizione nella quale stare e non ha nessuna intenzione di alzarsi. Allora, arriva il secondo agente, il quale suggerisce un nuovo approccio: “Diamogli un biglietto”. Se non ha nessuna intenzione di andare via, forse poteva avere intenzione di entrare nell’edificio munito di biglietto di ingresso.

A quelle parole, come per magia, ecco che il volpino di pomerania si alza scattante e guarda la sua padroncina con espressione dubbiosa e confusa. Chissà se il cane ha capito che cosa gli hanno detto. Ad ogni modo, piano piano, tra le risate della ragazza e degli ufficiali, si è convinto a riprendere la passeggiata.

Gli agenti si sono allontanati per tornare alle loro postazioni, la ragazza, però, ha voluto urlare un “Thank you officers!” e a quel punto loro si sono voltati lasciandosi andare a delle fragorose risate. Quelle che poco prima tentavano di trattenere davanti alla simpatia del cane.

Oltre al loro aspetto adorabile, i volpini di pomerania sono molto ricercati e apprezzati per come riescono a fare la guardia. Scattano al più piccolo rumore e sanno difendere il territorio e le persone che hanno attorno molto bene. Forse è questo il motivo per cui questo cagnolino non aveva affatto paura di quei due ufficiali. Sentiva di essere un loro collega. Tanti sono stati i commenti e le reazioni a questo video che potete guardare anche in questo articolo.