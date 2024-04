l’uomo è stato ritrovato così, ma il suo chihuahua non l’ha mai abbandonato

Spesso si dice che il cane è il migliore amico dell’uomo e la storia che stiamo per raccontare va a sostegno di questa teoria. Molto spesso leggiamo di dolci storie di amore tra un padrone ed il suo amico a quattro zampe. I nostri amici pelosi riescono non solo a rendere le nostre giornate migliori, ma spesso ci aiutano in modo davvero importante. Basti pensare ai cani da assistenza che ogni giorno supportano i loro padroni nelle azioni di vita quotidiana. Il cagnolino protagonista della storia di oggi è un piccolo chihuahua che per due giorni è rimasto accanto al suo padrone in una situazione difficile.

Cane

Quando si possiede un animale capita spesso che si condividano con lui molte avventure, lunghe passeggiate al mare o in montagna o pomeriggi passati a giocare e a divertirsi. A volte, però, può capitare di condividere anche momenti drammatici. Proprio come successo ad un uomo di 71 anni che, per due giorni, è rimasto intrappolato nel filo spinato, ma non era solo visto che il suo piccolo chihuahua è rimasto sempre al suo fianco. Stiamo parlando di Billy Wayne Kearse.

Billy Wayne Kearse

Billy è un uomo di 71 anni amante della natura e degli animali. L’uomo possiede un chihuahua al quale è molto legato. I due insieme fanno lunghe passeggiate e spesso Billy porta il suo amico a quattro zampe con se mentre va a pesca. In una di queste uscite il settantunenne si è trovato in una situazione davvero pericolosa.

Come riporta Usa Today, il 16 aprile, Billy che risiede nella Carolina del Sud esce per una battuta di pesca. Mentre provava a scavalcare una recinzione, Billy è rimasto impigliato nel filo spinato. Per diverso tempo l’uomo ha tentato di liberarsi, ma ad ogni movimento il filo spinato stringeva sempre di più le sue caviglie. Non vedendolo rientrare dalla battuta di pesca la famiglia ha avvertito immediatamente le forze dell’ordine. Billy non aveva informato la famiglia sul luogo preciso dove sarebbe andato a pescare dal momento che l’area da controllare era molto vasta.

Pescatore

Al secondo giorno di ricerche, alcuni amici di Billy hanno trovato la sua attrezzatura ed hanno immediatamente avvisato lo sceriffo della contea di Cherokee, Steve Mueller. Gli agenti si sono portati sul posto e dopo qualche ora sono riusciti a ritrovare il settantunenne. In quei due giorni il chihuahua di Billy non si era mai allontanato dal suo padrone. Billy è stato liberato dalla trappola di filo spinato e portato in ospedale per tutti i controlli. Il suo chihuahua invece, dopo essere scappato agli agenti, è tornato a casa dove ha atteso il rientro del suo padrone. Un esempio di fedeltà, amicizia ed amore che supera ogni confine e difficoltà.