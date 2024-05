Morte inaccettabile, cosa bisogna fare ora

A poche ore dalla morte del suo assistito, l’avvocato di Franco di Mare ha deciso di focalizzare l’attenzione su quanto accaduto al famoso giornalista italiano. È doveroso rendere giustizia all’ex inviato di guerra attraverso l’individuazione e la punizione di tutti coloro che hanno avuto una responsabilità attiva in questa vicenda.

Franco di Mare si spegne a 68 anni: le parole dell’avvocato Bonanni

Qualche ora fa è venuto a mancare Franco di Mare, il noto giornalista Rai che si è spento a 68 anni a seguito di un mesotelioma piuttosto aggressivo. L’ex inviato di guerra aveva parlato della sua condizione medica a “Che tempo che fa” durante un’intervista con Fabio Fazio.

Quell’intervento mediatico non si era focalizzato solo sulle sue condizioni mediche, ma anche sulle responsabilità che alcune persone non si sarebbero mai assunte nemmeno dinanzi ad un fatto così grave. A parlare oggi l’avvocato del giornalista, Ezio Bonanni, il quale ha voluto fare luce sulla questione, dichiarando come le persone responsabili vadano perseguite e punite.

Questo tipo di malattia insorge a seguito dell’esposizione a sostanze dannose come l’amianto, motivo per cui la Rai avrebbe dovuto effettuare delle indagini volte ad identificare il problema. Il giornalista, i suoi familiari e l’avvocato avrebbero però testimoniato come nessuno si sia mobilitato in tal senso e di come la Rai abbia voltato le spalle al suo collaboratore.

L’avvocato di Franco di Mare, Ezio Bonanni, noto anche per essere Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, ha deciso di prendere in mano la situazione a poche ore dalla morte del suo assistito. Davvero interessanti le parole che il legale ha voluto esprimere in pubblico.

Come Osservatorio Nazionale Amianto chiederemo al procuratore di Roma che venga fatta piena luce e giustizia sulla morte inaccettabile e ingiusta di Franco di Mare. Questo anche per quanto riguarda il trattamento ricevuto dalla Rai che lui stesso ha denunciato.

Bonanni ha poi aggiunto come utilizzeranno questa storia per fare ancora più informazione in merito ai danni che l’amianto può fare. Il tutto ricorrendo alla giustizia per punire i reati perseguibili d’ufficio in quanto loro si dichiareranno come parti offese.

Il mesotelioma produce molti più danni di quanto dichiarato, motivo per cui moltissime persone sono morte a seguito di questa malattia negli ultimi anni. Pare inoltre che a seguito della morte del giornalista il sindacato Rai abbia rilasciato un comunicato volto a rafforzare la sicurezza sui posti di lavoro al fine di preservare la salute dei suoi inviati.