com’è diventato e cosa fa

Plinio Fernando è un nome molto noto del passato, in quanto è proprio questo il nome dell’attore che tutti siamo soliti identificare come Mariangela Fantozzi. Ecco la confessione che l’uomo ha deciso di fare in merito al suo passato.

Plinio Fernando

Ecco cosa pensa del suo famosissimo personaggio.

Quando Plinio Fernando era ancora Mariangela Fantozzi

Plinio Fernando è un famosissimo attore italiano che è passato alla storia come la figlia dell’Ingegner Ugo Fantozzi, Mariangela. Lo ritroviamo infatti nella maggior parte della saga cinematografica che ha visto come protagonista indiscusso Paolo Villaggio.

Mariangela Fantozzi

Mariangela è sempre stata la figlia brutta dell’ingegnere, quella a cui va tutto male, la stessa che si rende protagonista di vicende storiche e bizzarre. Plinio ha dichiarato come ancora oggi, per strada, venga fermato e ricordato per essere stato Mariangela.

Non tutti sanno che l’attore si dedica a molto altro nella sua vita, come ad esempio alla scultura. L’uomo è nato a Tunisi nel 1947 ed è proprio qui che ha trascorso i migliori anni della sua vita. Ha poi rilasciato un’intervista nella quale ha dichiarato come gli suonasse strano interpretare una donna quando gli è stato proposto questo ruolo inaspettato. Come si suol dire, però, il lavoro è lavoro.

“Mi arrabbio quando mi chiamano Mariangela”: la confessione dell’attore

Se da una parte interpretare il personaggio di Mariangela Fantozzi abbia regalato all’uomo fama e notorietà, dall’altra ha incastrato l’interprete in un ruolo dal quale non è più riuscito a liberarsi negli anni. Plinio Fernando Con Mariangela Fantozzi sono rimasto intrappolato nel tempo. Ho fatto altro, ma sembra che la gente non riesca a separare l’attore del personaggio. Quando mi chiamano “la figlia di Fantozzi” mi arrabbio da morire e rispondo che io sono Plinio Fernando.

Queste le parole che l’uomo ha deciso di confessare in merito al suo passato lavorativo. Ad ogni modo Plinio si è avvicinato sempre di più alla scultura e alla pittura, due mondi che lo hanno sempre affascinato. Ha inoltre dichiarato che ama moltissimo cucinare e giocare a scacchi.