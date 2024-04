Mondo della musica in lutto: addio a Mike Pinder

Il cantante e tastierista dei Moody Blues Mike Pinder si è spento a 82 anni. Si tratta di una grandissima perdita per tutti gli appassionati del settore, in quanto l’uomo era l’ultimo dei membri originali di questo famosissimo gruppo musicale.

Mike Pinder

Ripercorriamo insieme la sua vita in questo breve articolo.

Chi era Mike Pinder?

Mike Pinder era un cantante e tastierista nato ad Erdington il 27 Dicembre 1941. L’uomo amava moltissimo la musica e tutto ciò a che fare con il canto, motivo per cui fonderà e diventerà parte del gruppo Moody Blues.

I Moody Blues

Il cantante farà parte di questo complesso dal 1964 al 1987 ed era l’unico membro del gruppo originale ancora in vita. Lo ricordiamo per canzoni bellissime e molto famose come ad esempio My Song. Si tratta di una grandissima perdita in campo musicale, in quanto i Moody Blues sono stati un gruppo precursore per molte altre band e cantanti di successo.

Proprio per questa ragione molti artisti si sono ispirati alle loro canzoni. Ricordiamo inoltre che nel 2018 la band è entrata a far parte della Rock and Roll Hall of Fame. Per fortuna, grazie a tutte le canzoni e ai mezzi di comunicazione di massa, la sua voce non andrà mai perduta, ma rimarrà un grande ricordo per tutte le generazioni del presente e del futuro.

Mike Pinder si spegne a 82 anni: grande lutto nel mondo della musica

Credits: kas0741

Qualche ora fa è stato diffuso un comunicato in merito alla morte di Michael Pinder. Da quello che sappiamo l’uomo è venuto a mancare proprio ieri nella sua casa californiana. Al momento del trapasso non era solo, ma era circondato da tutti i suoi affetti che l’hanno accompagnato negli ultimi momenti della sua vita.

Mike PInder

La famiglia ha fatto sapere ai fan come la sua dipartita stia serena e di come anche gli ultimi momenti trascorsi siano stati felici e spensierati. Tutti lo ricordano con grande affetto non solo per il grande artista che era, ma anche per la persona buona e generosa che sapeva dimostrare di essere ogni giorno della sua vita.