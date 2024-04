“Non risponde alle cure” Re Carlo sta male, gli ultimi aggiornamenti sulla sua salute: cosa sta succedendo 

A quanto pare Re Carlo non sembra reagire bene alla malattia che l’ha colpito qualche tempo fa. Sembra inoltre che il sovrano non stia reagendo in maniera ottimale alle cure e ai trattamenti ai quali è sottoposto. Proprio per questa ragione, il suo Regno si starebbe già preparando al peggio.

Ecco le ultime notizie in merito alle condizioni di salute del sovrano britannico.

Re Carlo è gravemente malato: le sue condizioni di salute non fanno ben sperare

A Gennaio Re Carlo III ha scoperto di essere affetto da un terribile cancro che con il tempo non può far altro che peggiorare. Il sovrano che, a oggi ha 75 anni, non starebbe così bene come ha sempre cercato di dimostrare in pubblico.

I medici dell’uomo avrebbero addirittura menzionato un peggioramento che potrebbe mettere a rischio la sua vita. Ovviamente il re è stato sottoposto a tutte le cure e ai trattamenti previsti per questo tipo di malattia. A quanto pare questi non starebbero avendo gli effetti desiderati.

Lui però appare molto forte e determinato a sconfiggere questo mostro che minaccia la sua vita e anche la sua famiglia è piuttosto ottimista al riguardo. Ad ogni modo, sta circolando una voce secondo la quale tutta la corte britannica sarebbe già all’opera in merito all’organizzazione del funerale del monarca. Questa è stata ribattezzata come l’Operazione Menai Bridge.

Rivelazioni sulle condizioni del re e sulla famiglia reale

Re Carlo aveva deciso di sottoporsi agli accertamenti medici del caso a seguito di alcuni problemi alla prostata che hanno poi portato il sovrano ad un’operazione mirata. Dopo la diagnosi di cancro il re si è sottoposto a tutti i trattamenti necessari. Purtroppo le cure dovranno continuare per cercare di tamponare il problema.

Nel frattempo una fuga di notizie ha fatto sapere che Buckingham Palace è già all’opera in merito alle direttive da prendere in caso di organizzazione del funerale del monarca. Secondo quanto trapelato, gli interessati si starebbero occupando di aggiornare il piano del funerale del sovrano, operazione che è stata ribattezzata come Menai Bridge.

Da quello che sappiamo, il nome scelto riguarda quello di un ponte che si trova in Galles e che è stato coniato per indicare tutto quello che riguarderà la cerimonia funebre di re Carlo. Come quanto accaduto per la regina Elisabetta, in caso di decesso del sovrano scatterà un lutto nazionale che durerà 10 giorni. Speriamo quindi che il sovrano possa riprendersi.