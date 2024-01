Lukasz Zarazowski, chi è il nuovo Padre Natura di Ciao Darwin

Si chiama Lukasz Zarazowski il modello che nel corso della sesta puntata di Ciao Darwin ricoprirà il ruolo di Padre Natura.

La sua sarà l’unica apparizione di questa stagione che ha vantato (e vanterà) in tutte le puntate la presenza di Madre Natura. Se in questa è stato optato per la versione maschile è perché a sfidarsi saranno tutte donne: da una parte le Teen, dall’altra le MILF.

“30 anni, alto 1 metro e 88, nel 2017 ha partecipato al concorso Mister Polonia” – riporta Tag24 – “Nonostante sia arrivato in finale, il titolo è andato a Jakub Kucner. Nel 2021 è apparso al casting del reality show polacco Top Model insieme alla sua compagna e alla figlia che al tempo aveva 16 mesi, Gloria”.

Lukasz Zarazowski è Padre Natura di Ciao Darwin

“Ho provato tante cose: network marketing, vendita di pannelli solari, barista, cameriere e tante altre professioni. Fare il modello e recitare sono sempre state le priorità per me, quindi ho dovuto organizzare la mia vita in modo da poter letteralmente essere in più posti contemporaneamente. Attualmente viaggio tra la Polonia e l’Europa, lavorando come modello e attore in campagne pubblicitarie. Questa avventura va avanti da 6 anni“, le parole di Lukasz Zarazowski riprese da Tag24.

Ascolti 2023 | Ciao Darwin

1^ puntata: 3.987.000 telespettatori, 25% di share

2^ puntata: 3.396.000 telespettatori, 22,1% di share

3^ puntata: 3.279.000 telespettatori, 21,7% di share

4^ puntata: 2.754.000 telespettatori, 20% di share

5^ puntata: 2.940.000 telespettatori, 21,7% di share