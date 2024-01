Argentero torna a parlare dei like che sua moglie metteva alle foto di De Martino

Era l’autunno del 2022 quando Luca Argentero, ospite da Fabio Fazio, ha ironizzato su sua moglie che mette like alle foto di Stefano De Martino su Instagram.

“Ho letto la lista degli ospiti e per fortuna dopo arriva Stefano De Martino, che è un altro problema che abbiamo in famiglia. […] Nella generazione di Instagram se io metto un like a una bella donna, magari a una collega, è comunque un problema. Se lei lo mette a Stefano De Martino invece va bene. Lui è un amico, sa già tutto, abbiamo scherzato su questa cosa. Ma io non mi dò pace, perché mia moglie ha il coraggio di dirmi ‘metto like perché Stefano fa delle belle foto’. Ma no dai amore, offendi la mia intelligenza. Lui è tutto a torso nudo, è tutto unto, non è una bellissima foto è un bellissimo uomo. Sai quelle foto un po’ s3xy che io purtroppo per questioni anagrafiche non posso più fare”.