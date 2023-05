Luisella Costamagna, tensione a La Vita in Diretta: “Dillo a tua sorella!”

Alberto Matano ieri a La Vita In Diretta ha ospitato Luisella Costamagna, Francesca Reggiani, Stefania Orlando, Alessandra Mussolini e Francesca Fialdini per discutere di un caso particolare. In studio hanno commentato la storia di Marta, una ragazza che mercoledì discuterà la tesi, ma che al suo fianco non avrà il padre, che diserterà la laurea della figlia per andare a vedere la finale di Europa League.

Luisella Costamagna sbotta: “Dillo a tua sorella”.

La Costamagna ha cercato di giustificare il papà di Marta: “Non sono d’accordo con voi. Io sono indulgente con questo padre. Perché bisogna arrivare dove lui non arriva. In questo caso poi il papà l’ha fatta studiare all’università e ha investito su di lei per avere un futuro migliore. Un consiglio alla ragazza, che perdoni suo padre. Io ad esempio mi sono laureata, mia mamma voleva venire e io non volevo che venisse. Alla fine ho ceduto, però io non volevo davvero. Ok che era una mia scelta, ma non ne farei una tragedia comunque. Questo padre vive con la figlia in casa tutti i giorni. L’avrà seguita anche negli studi magari“.

Subito dopo è intervenuta Francesca Reggiani: “Non dico che ha ragione lei, ma la vedevo un po’ confusa”. Luisella è subito sbottata: “Dillo a tua sorella! La vedevo un po’ confusa chi?!”.

Ma la comica ha prontamente spiegato che il ‘confusa’ non era riferito alla giornalista: “Ma no io parlavo della situazione. Non mi permetterei mai, non oserei mai. Io volevo dire che vedevo confusa la situazione con te fidati. Nel senso che secondo me la ragazza avrebbe dovuto capire chi è il padre da molto tempo. Quindi questa sua decisione non dovrebbe certo essere una sorpresa“.

Tutto molto bello, ma se Alberto Matano vuole giocare sul serio deve invitare allo stesso tavolo la Costamagna e la Lucarelli. Altro che ‘dillo a tua sorella’.