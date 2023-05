Alessandra Somensi parla per la prima volta dopo le chat private pubblicate da Luca Daffrè

Alessandra Somensi e Luca Daffrè sono stati fidanzati dopo Uomini & Donne per otto ore battendo ogni record. La loro rottura ha causato per questo molta curiosità anche fra coloro che non bazzicano assiduamente la trasmissione di Maria De Filippi. Fra accuse reciproche, lui ha anche pubblicato un paio di chat private dell’ex fidanzata mentre parlava con dei fan.

Luca e Alessandra: volano stracci fra loro e pubblicano chat private https://t.co/mZ1qsAPYHM #UominieDonne — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 18, 2023

A distanza di giorni Alessandra Somensi ha rilasciato un’intervista per TvPerTutti.it dove ha raccontato il suo punto di vista.

“No, non ho più avuto modo di sentirlo, mi sarebbe piaciuto avere un confronto soprattutto dopo che ho visto che lui ha creduto alle “segnalazioni” e non ha chiesto prima a me ma si è rivolto al web mettendomi in cattiva luce. Purtroppo siamo entrambi troppo orgogliosi per chiamarci e discuterne o forse non c’è abbastanza interesse da parte sua per farlo, io ho sempre la sua suoneria personalizzata!” […] Anche se per un breve periodo mi ero affezionata [a Luca, ndr]. Credo che comunque nulla accada per caso, quindi cerco di trovare il “bello” anche in questo”.

A domanda diretta se accetterebbe il trono a settembre, l’ex corteggiatrice ha risposto affermativamente.

“Perché no? Ho iniziato questo percorso per crescere e migliorare tanti lati di me quali la timidezza, al momento ci sono ancora tante cose da migliorare e quello potrebbe essere d’aiuto, e poi perché no… trovare davvero un ragazzo per me, una relazione semplice, reciproca, leggera e con una persona che ci tiene davvero al fatto che io stia bene”. Meglio tronista che tentatrice a Temptation Island. “Non mi ci vedo in quel ruolo, sono troppo goffa per quel ruolo, poi ci rimarrei male per la coppia, io sono per l’amore!”.