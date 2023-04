Luis Sal e Fedez hanno litigato? Il rapper rompe il silenzio

Fedez in questi anni ha stretto un bellissimo rapporto con Luis Sal, i due sono inseparabili e tra cene, vacanze e serate, i due da tempo conducono anche un podcast insieme, Muschio Selvaggio. Da più di un mese però il rapper è solo al timone del podcast e forse per questo sono circolati diversi rumor sui due ragazzi. C’è chi dice che l’amicizia sia arrivata al capolinea e Fabrizio Corona ha addirittura rivelato che tra Luis Sal (che pare sia stato paparazzato mentre baciava un uomo) e Fedez c’era un’amicizia speciale, finita da poco. In realtà nessuna di queste voci sarebbe vera e la smentita è arrivata da Mr Ferragnez stasera a Striscia la Notizia.

Luis Sal e Fedez hanno chiuso? “In questo momento non abbiamo litigato”.

“Che fine ha fatto il mio compagno di Muschio Selvaggio? Se è vero che abbiamo litigato? In questo momento non abbiamo litigato. A causa dei miei problemi di salute c’è stato uno stop del podcast e poi dato che lui era in Francia per altri impegni ho preferito riprendere da solo. Per me è terapeutico. Mi aiuta a parlare con altre persone”.

Fedez e Luis Sal, amicizia al capolinea? Il rapper fa chiarezza a Striscia la notizia: “In questo momento non abbiamo litigato. A causa dei miei problemi di salute c’è stato uno stop del podcast e poi dato che lui era in Francia per altri impegni ho preferito riprendere da solo” pic.twitter.com/5otyRZGqyZ — caffeucciosocial (@caffeucciosoc) April 17, 2023

Fedez e la polemica su Dubai.

Valerio Staffelli ha poi consegnato a Fedez un tapiro d’oro per un motivo particolare. Qualche mese fa il cantante ha dichiarato che non sarebbe più andato a Dubai: “ Non ci tornerò più, è una Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto“.

In realtà la settimana scorsa Fedez è stato in vacanza con la famiglia proprio nella città degli Emirati Arabi. Accusato di incoerenza l’artista ha detto: “Ricordo di aver detto che non ci sarei più andato. Però a tutti voi vorrei ricordare la complessità di un matrimonio dove tua moglie vuole andare in un posto. Poi i migliori amici di mio figlio andavano lì e c’erano due persone che non vedevamo da anni e che purtroppo vivono lì. La vita è un compromesso. Poi la coerenza non è certo una mia virtù in generale“.

Viva la sincerità.