Grande Fratello nip, ma con alcuni vip, le novità: “Nomi di alto profilo”

Alfonso Signorini ha chiuso la settima edizione del Grande Fratello Vip dando appuntamento a settembre e infatti sarà ancora lui al timone del reality di Canale 5. Non è chiarissimo però se ad andare in onda sarà il GF Vip o il classico GF. Ieri Giuseppe Candela ha svelato che per la prossima stagione televisiva Mediset ha pensato di far entrare nella Casa di Cinecittà degli sconosciuti. Davide Maggio però ha aggiunto che dovrebbero esserci anche alcuni personaggi famosi, addirittura nomi di alto profilo.

Grande Fratello 2023, le novità.

“Era il 10 giugno 2019 quando Barbara D’Urso salutava i suoi ragazzi per l’ultima volta. Da allora le porte della casa del Grande Fratello si sono spalancate solo per i Vip (o per persone spacciate incredibilmente come tali). Ora la versione originale di Grande Fratello starebbe per tornare. Il conduttore, sarà Alfonso Signorini che più volte, negli ultimi mesi, ha espresso la volontà di avere a che fare con le persone comuni. Il progetto, come rivelato da Dagospia, sta prendendo piede. Stando a quanto ci risulta, l’idea sarebbe comunque di avere all’interno della casa dei Vip. Pochissimi nomi – ne basterebbero 4 – ma di alto profilo”.

L’idea non è male, praticamente con i soldi risparmiati per i concorrenti nip potrebbero pagare quattro veri vip. L’importante è che gli sconosciuti lo siano davvero.

E qualche novità sulla prossima edizione l’ha data anche il regista del reality, Alessio Pollacci. Sembra infatti che lo studio della trasmissione sarà un altro e Pollaci ha confermato in parte questa notizia data in anteprima da Davide Maggio: “Se il prossimo GF avrà uno studio tutto nuovo? Diciamo sì e no. Se ci sarò sempre io alla regia? Se non mi mandano via certo che rimango. Lavoro al GF dalla quarta edizione. Se rimarremo a Roma o andremo a Milano per la prossima edizione? Resteremo a Roma“.