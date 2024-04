lui dichiara di essere ‘estremamente deluso’

Viaggiare e spostarsi per il paese o al di fuori del territorio nazionale può, in alcuni casi, essere difficoltoso. Per i personaggi famosi un semplice viaggio di lavoro o di piacere potrebbe essere molto complicato. Infatti è necessario organizzare con attenzione gli spostamenti e predisporre servizi di sicurezza e di primo soccorso nei punti di maggiore interesse. Proprio per questo il principe Harry non potrà recarsi in Inghilterra.

Harry e Meghan

La Royal Family sta affrontando un periodo davvero difficile che sembra non avere fine. Dopo l’annuncio della malattia di Re Carlo III e della diagnosi fatta a Kate Middleton, moglie del principe William, la famiglia reale si è chiusa nel silenzio. Entrambi stanno affrontando un duro percorso di cura che li costringe a rimanere lontani dai soliti impegni istituzionali. Il principe Harry, visto il desiderio del re di vedere i nipotini, è intenzionato a tornare in Inghilterra a maggio.

Il viaggio del principe coinciderebbe con la cerimonia annuale degli ‘Invictus Game’ e i figli Archie e Lilibet accompagnerebbero il papà. Tutto il viaggio è a rischio e Harry potrebbe essere costretto ad annullare il rientro in Inghilterra. Il motivo è legato alla sicurezza del principe e dei figli all’interno del paese. Infatti dal 2020 il Ministro degli Interni inglese ha deciso di tagliare le spese per la protezione e la sicurezza di Harry. Il servizio di sicurezza è pagato con i fondi pubblici e visto che Harry non vive più in Inghilterra, il Ministro ha deciso di ridurre il livello di sicurezza del principe. Il duca di Sussex a febbraio ha avviato e perso un ricorso presso l’Alta Corte contro il governo per contestare la decisione riguardo la sua sicurezza. Oggi Harry si dice molto amareggiato da questa situazione.

Harry ed i figli Archie e Lilibet