dove e cosa è successo

Sulla dinamica dell’incidente e sulle eventuali responsabilità sono in corso le indagini della polizia locale. Il giovane intanto è gravissimo in ospedale

Un drammatico incidente sul lavoro si è verificato oggi pomeriggio a Milano, nel centro della città. Un operaio di appena 18 anni è precipitato da un cavedio di circa 10 metri, mentre si trovava all’interno di un cantiere edile.

Le tavole ha ceduto sotto i suoi piedi, poi è stato il volo nel vuoto. L’incidente sul lavoro nel pieno centro della città è stato immediatamente percepito come molto grave. Le condizioni del ragazzo sono subito apparse gravi. A riportarlo in superficie il personale del nucleo SAF con una manovra complessa ed articolata. L’operaio è stato subito dopo affidato alle cure dei sanitari del 118. Le sue condizioni sono critiche, è stato intubato e accompagnato senza sensi al pronto soccorso.

Il cantiere dove è stato coinvolto il giovanissimo operaio in via Senato 13. Le sue condizioni sono gravissime ed è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale San Raffaele. Tutt’ora non si sa quali altre conseguenze ci siano per il ragazzo ricoverato in ospedale. Si sa di condizioni molto preoccupanti per la caduta di diversi metri compiuta dall’operaio.

Ancora da chiarire le cause esatte dell’incidente. I vigili del fuoco, intervenuti intorno alle 15:00, hanno recuperato il giovane con una manovra davvero difficoltosa, affidandolo poi alle cure del 118. I sanitari, dopo averlo stabilizzato, lo hanno trasportato d’urgenza al San Raffaele.

Sulla dinamica dell’accaduto e sulle eventuali responsabilità sono in corso le indagini della polizia locale. Gli accertamenti mirano a stabilire se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza sul lavoro. Anche questa volta, non si può lasciare nulla al caso data l’importanza del tema sia a livello mediatico che politico nazionale. Sono sempre troppi gli incidenti sul lavoro, e i morti sul lavoro che piangiamo ogni anno, che non trovano spesso giustizia.

L’incidente riaccende i riflettori sul tema della sicurezza nei cantieri, dove purtroppo si verificano ancora troppi episodi simili. È fondamentale che tutte le misure di precauzione vengano attuate per garantire la tutela dei lavoratori e prevenire tragedie come questa