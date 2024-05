Una ragazza rimane inorridita quando trova qualcosa nel panino comprato al fast food

Quando andiamo a cena fuori siamo certi che tutto ciò che assaggeremo sarà buonissimo ed invitante. Questo purtroppo non è quello che è capitato ad una ragazza che ha scelto di mangiare un burrito.

Burrito

Ecco che cosa è successo.

Ordina un burrito ma ci trova dentro uno scarafaggio

La storia che raccontiamo oggi ha come protagonista una ragazza di nome Nicole Sabba. Questa aveva deciso di recarsi in un centro commerciale della Florida per mangiare un burrito in compagnia della sorella Kinley.

La catena Chipotle

Le due hanno quindi ordinato il loro burrito da Chipotle, un’importante catena di fast food che da sempre si cimenta nella realizzazione di queste ricette. Le due sorelle hanno atteso qualche minuto prima di ricevere il loro burrito, ma quando Nicole ha dato il primo morso ha subito capito come qualcosa non stesse andando per il verso giusto.

Il burrito è sicuramente una portata molto gustosa ed invitante, ma quella consistenza non era qualcosa di comune. Kinley ha quindi cominciato a chiedersi cosa stesse masticando la sorella e la scoperta delle due e stata a metà tra lo stupore e il disgusto. Nicole stava infatti masticando un insetto che poteva essere uno scarafaggio o una cimice.

Il video del burrito diventa virale

Nicole è una content creator, (su TikTok Nicolle Sabba), quindi trascorre del tempo a realizzare video e filmati che poi condivide sui suoi social. In quel momento le due ragazze stavano girando un TikTok, motivo per cui sono riuscite a condividere la scena in cui individuano l’insetto all’interno del burrito.

Ovviamente le due sono apparse molto disgustate da quello che hanno trovato all’interno del burrito e hanno dichiarato come, da quel momento in poi, non avrebbero più mangiato presso quella catena di ristoranti.

L’insetto nel burrito

A quanto pare questo ritrovamento non è neanche il primo per quanto riguarda Chipotle, poiché anche altre persone hanno rinvenuto la presenza di insetti morti all’interno del loro cibo. Alcuni utenti hanno poi commentato il video delle due ragazze e secondo il loro punto di vista non si trattava di uno scarafaggio ma di una cimice. Ad ogni modo, a prescindere dalla tipologia di insetto, non si tratta di un ingrediente compreso nel menù.