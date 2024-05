Lorella ha pianto dopo la vittoria di Sarah: “Non me l’aspettavo”

In questi mesi Lorella Cuccarini ha sempre creduto in Sarah Toscano e alla fine il tempo le ha dato ragione. Ieri sera ad Amici di Maria, la professoressa di canto è scoppiata in lacrime dopo aver visto il trionfo della sua allieva. Lorella poco fa su Twitter ha speso delle bellissime parole per la giovane cantante.

“Io ancora non mi sono ripresa Sarah, quanto lo speravo per te… e quanto ho pianto perché non me l’aspettavo. Sei stata l’emblema di quello che Amici rappresenta: sei entrata nel programma che non avevi mai fatto una lezione di canto in vita tua. Oggi esci con un bagaglio di esperienza incredibile e con un grande margine di crescita. Ti sei messa in gioco, hai studiato, lavorato sui tuoi limiti , con umiltà e impegno. Sei sicuramente un esempio per tutti quelli che in futuro vorranno presentarsi ai casting! Ed ora goditi tutto, sempre a testa bassa come sai fare tu, ricordando che questo è solo un punto di partenza. Io per te ci sono stata, ci sono e ci sarò sempre”.

Lorella Cuccarini e le prime parole ai giornalisti.