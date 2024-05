Antonio Cirigliano, chi è il fidanzato di Angelina Mango: “Abitiamo a Milano zona Navigli”

Si chiama Antonio Cirigliano il fidanzato di Angelina Mango e in questi giorni si trova in Svezia per sostenerla in occasione dell’Eurovision Song Contest.

“Lui è la persona che più mi sostiene” – le parole di Angelina in una vecchia intervista – “È stato importante per me ricevere il suo sostegno [ad Amici, ndr], mi ha dato la carica. Lui è la persona che più mi sostiene e con la quale condivido più cose sia a livello lavorativo sia a livello personale. Per me è davvero fondamentale. Stare lontani è difficile, però comunicare attraverso la musica è quello facciamo da sempre e lo abbiamo fatto anche in questi mesi. Mi dà tranquillità”.

“Vivo a Milano con Antonio, zona Navigli“, ha aggiunto Angelina Mango a Tv Sorrisi & Canzoni. “Visto che non riesco mai a stare ferma, quando mi capita mi piace dedicarmi alla casa. E’ importante prendersi cura del proprio spazio vitale”.

Angelina Mango, cosa fa a Milano

“Cammino tanto, mi piace girare per Milano senza Google Maps, chiudere il telefono, perdermi, ritrovarmi lontanissimo e dover fare chilometri per tornare a casa, guardare le persone. Ho proprio la mania di andare nei posti affollati e salutare la gente. Se sono le 8 di mattina e sto correndo tutta struccata, magari tengo gli occhiali da sole… Però ogni tanto cerco quel tipo di contatto, di affetto. L’energia che ricevo sul palco la cerco anche per strada”. […] Ho iniziato a correre, quasi tutti i giorni, e già vuol dire tanto. Cinque o sei chilometri. Mi preparo a quello che farò sul palco”.

Chi è Antonio Cirigliano

Antonio Cirigliano è un musicista, un chitarrista ed ha 24 anni. I due si conoscono da diversi anni e hanno lavorato insieme. Lui le ha scritto anche delle canzoni.