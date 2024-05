Aurora e Mida hanno avuto un flirt ad Amici? Parla lei

Aurora Ranvestel è un’ex concorrente della 22esima edizione di Amici di Maria De Filippi e quest’anno è tornata in gara durante il serale in qualità di “sostituta” di Gaia De Martino. La ballerina si era infatti infortunata e non potendo ballare a causa del tutore alla gamba ha fatto scendere in pista la collega. Purtroppo per loro, però, la supplenza della Ranvestel è durata poche settimane ed è stata eliminata dopo solo due puntate.

In quel lasso di tempo Aurora ha vissuto in casetta insieme a tutti i concorrenti di Amici e molti telespettatori hanno notato uno strano interesse di Mida nei suoi confronti nonostante convivesse con loro pure la sua ex, Gaia.

Cosa c’è stato fra Aurora e Mida e perché lui flirtava con la sostituta della sua ex costretta in panchina a causa di un infortunio? Questa domanda è stata posta direttamente alla ballerina che su Instagram ha così risposto: “Con Mida hai legato? Che tipo di rapporto avevate?” / “Raga, letteralmente solo quello che avete visto. Mi faceva le tisane prima di dormire e ogni tanto parlavamo facendoci grosse risate, perché è un tipo molto divertente. Ma non abbiamo mai avuto modo di raccontarci o legarci più di tanto rispetto ad altri”.

LE TISANE.



Aurora e Mida? Lui ha paura di non arrivare in finale