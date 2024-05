dove e cosa è successo

Non si ferma il bilancio tragico di questo weekend e speriamo lo faccia al più presto. Un altro grave incidente ha coinvolto diverse autovetture e l’esito è stato davvero drammatico. Il bruttissimo incidente si è verificato oggi pomeriggio a Luino, in provincia di Varese. Diverse auto hanno dato luogo a un maxi scontro che ha provocato anche l’uscita di un mezzo fuori dalla carreggiata finendo al di sotto di un viadotto.

Quattro auto si sono scontrate lungo la Strada Provinciale 61 che porta a Cremenaga, causando la morte di una persona e il ferimento grave di altre tre. L’incidente è avvenuto intorno alle 15:00. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, ma dalle prime informazioni pare che una delle auto abbia perso il controllo e sia finita giù in una scarpata. L’altezza, per fortuna, non era eccessiva ma gli eventi sono stati davvero rapidi e disastrosi.

Si tratta di una scarpata di circa tre metri che costeggia la diga di Creva. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco di Luino, la polizia locale e le ambulanze del 118, con due elicotteri. Tutte le persone coinvolte nello scontro tra i veicoli hanno tra i 40 e i 50 anni, si sa molto poco ancora di loro.

I soccorritori hanno estratto dalle lamiere i feriti e li hanno trasportati in ospedale. Uno di loro, in condizioni disperate, è stato elitrasportato in codice rosso. Le operazioni di soccorso sono durate diverse ore e la strada è rimasta chiusa al traffico per permettere i rilievi da parte delle forze dell’ordine. Le indagini sono in corso per accertare le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Non finisce la lunga lista di incidenti e vittime sulle nostre strade. Non hanno niente a che fare, spesso, queste fatalità con serate e bravate: si tratta di semplice mancanza di prudenza o attenzione alla guida. Non basta solo andare piano, serve non distrarsi alla guida, evitare di fumare o utilizzare il telefono mentre si è al volante.