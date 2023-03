Luca Onestini e Oriana litigano: “Delusa, non dovevi farlo, sto male!”

I giochi possono nuocere gravemente alle amicizie e lo sanno bene Luca Onestini e Oriana Marzoli. Ieri sera il ciclone venezuelano ha proposto ai coinquilini di giocare a ‘obbligo o verità’ e quando è stato il turno del ‘mestierante’ è scoppiato il caos. L’ex tronista ha chiesto ad Oriana: “Vinci il GF Vip o scegli Daniele? Quello che scegli accadrà“.

La Marzoli però non l’ha presa bene ed è sbottata: “Amo no, tutti e due! Sarei falsa se dicessi che non voglio vincere. Voglio tutti e due davvero. Non sono falsa, voglio entrambi. E tu Micol non paragonare, io non ho una storia d’amore come la tua con Tavassi, quindi non sono cose sbilanciate tanto da dirti subito che scelgo l’amore. Quindi è come se ti dicessi se preferisci vincere o una conoscenza nata da poco con Edoardo. Questa domanda è di cattivo gusto! Non mi piace quello che hai fatto. Conosci Daniele, già lui pensa che io penso troppo al gioco. A me piacerebbe vincere, ma vorrei conoscere meglio anche lui. Io non ti avrei mai messo in difficoltà dicendoti di baciare Nikita come obbligo“.

Dopo la discussione con l’amica, Luca Onestini si è confrontato con Giaele, Micol e Tavassi. I gieffini hanno cercato di far capire a Luca che Oriana è preoccupata all’idea che da fuori Daniele possa decidere di non volerla più vedere.

“Queste cose per me non stanno né in cielo né in terra. Ma ti pare che mi dica che allora poteva farmi limonare Nikita? Ma io mica ho chiesto a lei di limonare qualcuno. Che poi per gioco non mi metto a limonare nessuno. E voi che la giustificate non capisco. Mettetevi nei miei panni, per me è assurdo sentirmi dire ste cose. Poi se vogliamo dire che perché ha bevuto il vino o è nervosa, ma sono cose che a me non fanno piacere. Come se te Edo mi dici una cavolata e io sbrocco ‘non sei un mio amico, mi hai tradito, non me lo sarei mai aspettato’. A me dispiace ve lo ripeto. Queste sono robe che mi fanno incavolare e se io ho un problema vado subito dal diretto interessato”.

“Mi ha messo in difficoltà e non si fa! Lui sa bene che io ho paura che Daniele non ci sia fuori per me. Perché farmi questo? Soprattutto con una persona che se n’è andata in modo particolare e poi in un momento in cui eravamo distanti e che non ho potuto salutare. Mi ha proprio detto ‘scegli uno tra la vittoria al GF e la storia con Daniele, quello che scegli accadrà’. Io vorrei entrambi, ma poi non posso dire ‘scelgo Daniele’ e basta. Perché sceglierei un fidanzamento con Daniele, ma questo non ce l’ho avuto qui dentro. Quindi non ho sui due piatti la vincita e il fidanzamento, ma la vittoria e una conoscenza iniziale con mille dubbi su cosa sarà fuori.

Poi mi dispiace chi ha fatto la domanda, sono delusa. Mi fa stare male! Io potevo dire ‘ok è un gioco allora bacia Nikita così per giocare’. No, non l’avrei fatto, perché lo avrei messo in una posizione scomoda.

Già oggi pomeriggio si è avvicinato a me dicendo che non parlo tanto con lui. Ultimamente quando parlavo di Daniele quello mi diceva che si stufava. Quindi non mi andava di essere pesante. Il giorno che è uscito Daniele io piangevo, lui si è avvicinato e poi se n’è andato. Mi ha chiesto come stavo dopo cinque ore”.