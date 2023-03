Intervista di Urtis a Belve tagliata: le rivelazioni su Rocco Siffredi

Tra le nuove Belve di Francesca Fagnani c’è stato anche Giacomo Urtis, che nella sua intervista tre settimane fa ha parlato del suo lavoro, del suo passato e anche di un amore con un uomo famoso. A quanto pare però il chirurgo dei vip dalla Fagnani ha anche raccontato un aneddoto su Rocco Siffredi, che però è stato cancellato prima della messa in onda. A raccontarlo è stato proprio Urtis in un’intervista rilasciata a Novella 2000. Sembra infatti che Siffredi abbia proposto a Urtis di fare l’attore nei suoi film/video. Giacomo però avrebbe rifiutato l’offerta fatta da Rocco.

“Mi sono chiesto che fine abbiano fatto le mie dichiarazioni su Rocco Siffredi, il quale mi propose di fare l’attore come lui. Dopo la registrazione gli autori del programma mi dissero di aver contattato Rocco per chiedergli conferma. Pare che abbia smentito. Però è tutto vero quello che ho detto. Ho ancora i messaggi che ci siamo scambiati, i quali includono il mio rifiuto dell’offerta”.

Il noto chirurgo tra le tante cose a Belve ha parlato anche dell’amicizia speciale con Fabrizio Corona. Urtis ha confessato che quello con l’ex re dei paparazzi era un amore ricambiato. Come ha reagito Corona a queste dichiarazioni? Sembra più che bene, anzi, Fabrizio ha detto all’amico che avrebbe potuto spingersi oltre nelle sue rivelazioni.

“Ma si ha reagito benissimo. Fabrizio ha detto che durante l’intervista mi sono contenuto. Secondo lui avrei dovuto spingermi oltre. Cosa potevo dire di più? Non lo so, magari raccontando della volta in cui siamo andati in montagna assieme… Quando condivido episodi sulla nostra amicizia lui sorride, e l’ha fatto anche guardando Belve. Non ci sono stati problemi con Fabry”.