le spedizioni Prime diventano sempre più rapide

Mentre l’iniziativa promozionale Amazon Gaming Week prosegue, si torna a fare riferimento su queste pagine al colosso dell’e-commerce. Quest’ultimo, infatti, ha annunciato che le consegne relative all’abbonamento Amazon Prime stanno diventando sempre più rapide.

Più di qualcuno tra di voi sarà già a conoscenza del fatto che oggi, anche in Italia, esiste persino una spedizione chiamata “Consegna Oggi” per i CAP idonei (relativa a consegne entro le ore 22:00). Tuttavia, la principale possibilità riguarda la classica spedizione “Premium”, ovvero quella che usualmente richiede 1/2 giorni lavorativi in seguito all’ordine.

Ebbene, sono portali come The Verge a indicare, a fine aprile 2024, il traguardo ora raggiunto da Amazon: oltre 2 miliardi di articoli sono stati consegnati lo stesso giorno o il giorno successivo ai clienti Prime nel corso dei primi tre mesi del 2024. Questo significa che è stato superato il record del 2023: il colosso dell’e-commerce spiega, a tal proposito, di aver consegnato quasi il 60% degli articoli legati a ordini Prime nella stessa giornata o il giorno successivo in 60 delle più grandi aree metropolitane degli Stati Uniti d’America.

In parole povere, man mano che gli anni passano, le spedizioni Prime si fanno sempre più rapide. Ci sarà modo di velocizzare ulteriormente il processo in futuro? Non possiamo che stare a vedere. Per il resto, ricordiamo che a fine 2023 Amazon ha lanciato in Italia l’opzione Consegna il mio giorno, che strizza l’occhio proprio agli utenti Prime.