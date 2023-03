Concorrenti di un reality minacciano di ritirarsi per colpa di un famoso cantante campano

Concorrenti in rivolta e una donna che ha minacciato di ritirarsi ancor prima di partecipare. Sembra una barzelletta ma è un articolo uscito davvero su NuovoTv di qualche settimana fa che ha così scritto:

“Ha un problema serio il famoso cantante campano. Non riesce a contenere la sudorazione e l’odore, più che la fama, lo precede. Un marchio di fabbrica che si vede e si sente. Di recente lo avevano contattato per un reality show, ma gli altri concorrenti in gara si sono ribellati solo al pensiero. Una gentil donna ha persino minacciato di ritirarsi, così hanno ritirato la proposta di lui. Aiutino? Veste casual”.

Chi è il famoso cantante campano che veste casual e suda troppo? E soprattutto per quale reality show sarebbe stato chiamato? Il più quotato sarebbe L’Isola dei Famosi dove però il puzzo di sudore – fra i tanti disagi – sarebbe davvero l’ultimo dei loro problemi.

Concorrenti de “L’Isola dei Famosi” 2023:

Nel dubbio, questo secondo i rumor sarebbe il cast ufficiale de L’Isola dei Famosi. A quanto pare fra questi concorrenti non c’è nessuno che “puzza” troppo.



Corinne Clery (attrice)

Gianmarco Onestini (influencer e concorrente di reality)

Helena Prestes (modella e influencer)

Fiore Argento (attrice)

Elga e Serena Enardu (influencer ed ex volti di Uomini e Donne)

Claudia Motta (modella e showgirl)

Christopher Leoni (attore)

Gian Maria Sainato (influencer)

Giulia Salemi (tiktoker e influencer)

Alessandro Cecchi Paone con il compagno Simone Antolini

Cristina Scuccia (ex suora e vincitrice di The Voice)

Pamela Camassa (showgirl)

Marco Mazzoli (conduttore radiofonico)

Paolo Noise (conduttore radiofonico).