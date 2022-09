Love You Less, ecco il singolo di debutto di Clarissa Selassié

Clarissa Selassié ha sempre confessato di voler diventare una cantante e – a distanza di un anno esatto dal suo ingresso al Grande Fratello Vip – ha pubblicato il suo primo singolo dal titolo Love You Less. Il brano è stato scritto dalla stessa baby princess con l’aiuto di Davide Papasidero di X Factor e questa uscita ha bruciato – a livello di tempistiche – il singolo di sua sorella Lulù che sarà pubblicato prossimamente.

Ecco Love You Less:



Che Clarissa Selassié sapesse cantare lo sapevamo già. Lo scorso marzo, in occasione della finale del GFVip che ha visto la vittoria di sua sorella Jessica, le tre principesse si sono esibite sulle note di Love You Like A Love Song di Selena Gomez. Una performance andata in onda su Canale 5 in playback, ma l’audio originale dei loro microfoni – aperti – è stato trasmesso in contemporanea su Mediaset Extra. E il risultato non è stato male.

L’audio originale dell’esibizione delle principesse sulle note di Selena Gomez. Il video, ora virale su TikTok, è andato in onda sul canale 55. #GFVip pic.twitter.com/DGwBrxSjBF — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 16, 2022

Un vero peccato non poterla vedere a Tale e Quale Show insieme alle sorelle. Le tre, infatti, nonostante un ottimo provino, non sono state scelte da Carlo Conti.