Ex cantante di Amici commenta in modo strano la vittoria di Sarah: scoppia la polemica

Nei pochi mesi che è rimasto nella scuola di Amici di Maria, Holy Francisco ha avuto un flirt con Sarah Toscano (lui era fidanzato), ma dopo l’inizio di questa chimica artistica l’ex cantante del talent ha subito frenato: “Noi due non stiamo insieme”. Ieri sera Holy ha commentato il primo e secondo posto di Sarah e Marisol in modo un po’ particolare: “Godo, le due ex minorenni. Vi voglio bene“.

Nonostante Holy con questo tweet ironico si sia detto felice, è stato duramente attaccato sui social: “La ex minorenne tra poco la vedrai su tutti i palchi d Italia e tu dovrai pagare il biglietto come noi per andarla a vedere: “Con quale coraggio lo stai dicendo”. “Ma ti pare il moto di commentare su una cosa così bella?!”. “Le hai messo le corna, almeno votala per farla vincere.. thanks!”. “Proprio non potevi scrivere una cosa più carina per lei?”. “Ma ti trovi una fatica, grazie”. “Sempre tu mettendola ultima ogni classifica”. “Ma vatti a fare un giro”. “Vorrei avere il suo stesso coraggio”. “Ragazzi è tornato giusto per dire qualcosa, ma poteva anche evitare in questo bel momento“.

Sarah quando rivedrà Holy…

GODO,troppo contento per le due ex-minorenni vvb — HOLY FRANCISCO (@holyfranciscooo) May 18, 2024

Holy Francisco, l’ex cantante di Amici sul suo flirt con Sarah.