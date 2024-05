DingGreat Accessori di Ricambio per ILIFE ZACO V3 V3s V5 V5s V5s PRO Robotic Aspirapolvere – 6 spazzole Laterali, 3 Filtro, 1 Filtri primari

17,99€

(as of May 29, 2024 13:50:31 UTC – Details )

Prezzo:





Accessori di ricambio Dinggreat per aspirapolvere robot Ilife Zaco V3 V3S V5 V5S V5S Pro – 6 spazzole laterali, 3 filtri, 1 filtro primario

Parti di ricambio compatibili per ILIFE ZACO V3 V3s V3s Pro, V5 V5s V5s pro Robot Aspirapolvere. (Si prega di confermare il modello del robot prima dell’acquisto)

I filtri riducono l’infiltrazione di polvere, aiutano a liberare l’aria di polvere, allergeni e altre particelle. La spazzola laterale raggiunge in profondità angoli e bordi per rimuovere più sporco, polvere e detriti.

Consigli: se le spazzole laterali sono piegate a causa della spedizione, recuperarle semplicemente in ammollo con acqua tiepida per alcuni minuti. Non pregiudica la qualità e le prestazioni.

Manutenzione: Per mantenere il vostro robot di casa funzionare ad una prestazione di picco e di ridurre il consumo della batteria, filtri, spazzole devono essere sostituiti ogni 2-3 mesi.

La confezione include: 6 spazzole laterali, 3 filtri Hepa, 1 Filtro primario.