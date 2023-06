Lite Fedez – Ferragni al Teatro Ariston: Amadeus rompe il silenzio

La lite sul palco del Teatro Ariston fra Fedez e Chiara Ferragni nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo – nonostante sia avvenuta durante un blocco pubblicitario – ha tenuto banco per mesi.

Come mai Chiara si è arrabbiata con lui? Perché Fedez dopo quel fatto è sparito per settimane da Instagram? È stata colpa del limone che ha dato a Rosa Chemical in diretta tv? O della sua sovraesposizione dopo aver detto ‘questo è il Festival di Chiara, è il suo momento‘ rubandole però di fatto la scena? Questo ancora nessuno lo sa.

Chiara Ferragni: un video mostra la sua reazione al bacio fra Fedez e Rosa Chemical https://t.co/BWjyNd9MPB #Sanremo2023 — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 11, 2023

Fra i pochi che conoscono la verità c’è sicuramente Amadeus che ha assistito alla lite in diretta, come dimostra questa foto qua sotto. Interrogato in merito dal Fatto Quotidiano, però, il conduttore ha così risposto: “Mi appello a un proverbio: tra moglie e marito non mettere il dito”.

Lite Fedez – Ferragni, Amadeus svicola e elogia Chiara

“Come se l’è cavata Chiara a Sanremo? Per me benissimo, non era facile. Non aveva alcuna esperienza televisiva, è passata da zero a Sanremo. Si è fidata di me e del Festival. Si è preparata con grandissima professionalità, umiltà e precisione. Ci sentivamo spesso, ci siamo confrontati. Per me è stata molto brava”. […] “Non è una giornalista, una cantante o un’attrice, è la regina di Instagram. L’abbiamo scelta anche per il suo ruolo social. Il Festival ha usufruito della sua forza sui social per prendere una parte di pubblico “nuova”, Chiara ha usufruito di Sanremo per arrivare a chi non la segue in rete. Sono due mondi forti che si sono uniti”.

Da settimane si rincorrono i rumor di un possibile ritorno di Chiara al Festival di Sanremo, ma è ancora presto per dirlo: Amadeus in estate sceglie le canzoni, in autunno il cast fisso di conduttori.