Sonia e Paolo pagati da Vanity Fair per l’esclusiva? Le parole di lei

“Quanto hanno preso Sonia e Paolo per rilasciare in esclusiva a Vanity Fair l’intervista in merito alla loro separazione?“. Questa è la domanda che molti si sono fatti dopo aver visto la copertina di ieri.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati: il loro annuncio https://t.co/gqJQtTzpfe — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 6, 2023

Una domanda lecita dato che la notizia sulla loro rottura era già trapelata mesi fa e loro l’avevano sbeffeggiata con un video ironico a bordo piscina.

Lo avevano fatto perché dietro c’era un contratto in esclusiva con Vanity Fair e molti soldi in ballo? A quanto pare no. A parlare è stata Sonia Bruganelli su Instagram specificando: “Per chiarezza: nessun euro si è aggiunto al nostro già ingente patrimonio“.

Sonia e Paolo: ecco perché smentirono le indiscrezioni

Perché i due realizzarono quel video per sbeffeggiare la notizia della loro separazione se già all’epoca lo erano? A domanda diretta Sonia Bruganelli ha risposto così: “Per fortuna Paolo ha trovato l’ironia per reagire. Abbiamo girato un video per smentire la notizia. Perché? Per riprenderci quello che era nostro. Va bene essere giudicati perché siamo personaggi pubblici, ma potevamo anche essere separati da tempo e non volerlo dire”. Mentre Paolo Bonolis ha detto: “Era una notizia che avremmo dovuto dare noi per primi a chi di dovere. Ma nel fascinoso mondo di Pettegolandia la gente si attacca vampirescamente alle vite degli altri ignorando sentimenti, affetti, figli”.

In merito a questa smentita Giuseppe Candela ha scritto: “Anche in questo caso la smentita si ritorce contro chi la fa“, ottenendo come risposta dalla Bruganelli: “Io non penso proprio fidati“.

Io non penso proprio. Fidati 😉 — sonia bruganelli (@SBruganelli) June 6, 2023