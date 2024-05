l’imprenditrice digitale sempre più sola

Ci stiamo (quasi) abituando a raccontare i soggetti, gli sponsor e i partner commerciali che stanno abbandonando Chiara Ferragni e, in qualche modo, il “brand” che rappresenta. Eppure, un dato di fatto è quello rappresentato dall’allontanamento di nomi dall’influencer, così come funziona per tutti gli altri nomi di un mercato come quello, nello specifico, della moda. Qui, però, a essere scaricata è Chiara Ferragni come cliente di un’agenzia per la gestione dell’immagine.

Si scrive la parola “fine” anche al rapporto professionale tra Chiara Ferragni e Community, l’agenzia di comunicazione trevigiana ingaggiata dall’influencer per gestire la crisi generata dal “Pandoro Gate”. Non è una voce di corridoio, si tratta dell’ennesimo duro colpo per un’imprenditrice davvero massacrata dallo scandalo di diversi mesi fa ormai.

La notizia, diffusa da fonti vicine all’agenzia, arriva a seguito di un periodo di tensioni e di mancata sintonia tra le due parti. Community, guidata da Auro Palomba, era stata scelta da Ferragni per rilanciare la sua immagine dopo lo scandalo. Era stato grave il colpo subito per le presunte vendite “gonfiate” del pandoro Balocco.

L’agenzia aveva elaborato una strategia di comunicazione ben precisa per far fronte alla situazione, ma a quanto pare le indicazioni non sono state seguite dall’influencer. La decisione di Ferragni di interrompere il rapporto con Community, inoltre, arriva in un momento delicato per l’imprenditrice digitale. La sua posizione nell’inchiesta per truffa aggravata si è complicata dopo il pronunciamento del tribunale di Torino, che ha definito la pratica commerciale legata al pandoro Balocco come “scorretta”.

Le ragioni precise della rottura non sono state rese pubbliche. È evidente che la mancanza di sintonia sulla strategia da adottare ha portato alla fine della collaborazione. Sempre un rebus capire cosa arriverà per il futuro di Chiara Ferragni e per la comunicazione sui suoi canali. L’influencer, adesso, dovrà decidere a chi affidare la gestione della sua immagine in un periodo così turbolento. La vicenda, però, può rappresentare anche una brutta “pubblicità” per Community, che perde un cliente decisamente di alto profilo.