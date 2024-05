Scopri l’app di Ikea per risparmiare sull’energia elettrica

Ikea annuncia oggi la nuova funzionalità “Energy Insights”, disponibile per la propria app e che consente ai clienti di monitorare il consumo di elettricità e di ottenere consigli su come risparmiare.

Inizialmente questa feature è disponibile solo nell’app in Svezia IKEA Home Smart, ma la compagnia ha già spigato che sarà migliorata, sviluppata ed estesa ad altri mercati nel corso dell’anno. Nella prima release, Energy Insights offrirà dati in tempo reale sul consumo di energia con i relativi prezzi dell’elettricità, confrontando l’utilizzo dell’energia con quello di altre famiglie con le stesse caratteristiche. L’obiettivo è consentire ai clienti di utilizzare elettrodomestici ed apparecchi ad alto consumo con parsimonia, rendendo al contempo consci gli utenti dei consumi.

In futuro, il sistema Energy Insights offrirà dei consigli personalizzati su come risparmiare energia attraverso dei suggerimenti pratici. L’aspetto interessante è dato dal fatto che la feature non richiede alcun prodotto per funzionare: i clienti potranno accedervi facendo il login nell’app con un account IKEA Family.

“In IKEA ci impegniamo a rendere la vita di tutti i giorni più semplice e conveniente integrando soluzioni intelligenti nella casa. Vogliamo consentire ai nostri clienti di collegare i loro dati energetici con la loro vita quotidiana, in modo che possano comprendere e gestire il loro consumo di energia. Vogliamo fornire tutti gli strumenti per ridurre il peso delle bollette energetiche e migliorare la capacità di adottare abitudini più intelligenti”, afferma Mikael Szalay, Product Owner presso IKEA of Sweden.

Parallelamente, Ikea ha già preannunciato l’arrivo ad ottobre di INSPELNING, una nuova presa intelligente che misurerà il consumo energetico di qualsiasi dispositivo e che potrà essere collegato tramite l’hub DIRIGERA.

Proprio qualche settimana fa, Ikea ha presentato i nuovi caricabatterie USB-C ultra aeconomici.