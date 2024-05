Famosa conduttrice scelta da Mediaset per il ritorno de La Talpa

Ormai sono anni che si parla del ritorno de La Talpa, su questo comeback si è detto e letto di tutto, ma alla fine è stato proprio Pier Silvio Berlusconi ad annunciare che avremmo rivisto sulle sue reti il reality che non va più in onda da ben 16 anni. Adesso però sembra che i vertici del Biscione abbiano preso delle decisioni in merito al programma che fu di Paola Perego. Secondo TvBlog La Talpa dovrebbe tornare all’inizio del 2025, dopo la fine del Grande Fratello e sembra che al timone dello show ci sarà una famosa conduttrice che di reality se ne intende, una donna che conosce il valore del tempo, che adora i Rolex, un’amante dei caffeucci (no, non è B)…



Una famosa conduttrice Mediaset a La Talpa 2025.

Dopo l’addio al GF Vip e a L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi tornerà in tv con Battiti Live e pare che l’anno prossimo presenterà anche La Talpa. La nuova edizione de La Talpa avrà tante novità (oltre alla nuova conduzione) e Pier Silvio ha chiesto aiuto anche a Maria De Filippi per buttare giù delle idee per questo format.

“Alla guida della nuova edizione de La Talpa dovrebbe esserci una famosa conduttrice, Ilary Blasi, che torna alla conduzione di un reality show dopo lo stop dell’Isola dei famosi, che l’editore ha deciso di affidare quest’anno a Vladimir Luxuria. Ilary Blasi prima però tornerà su Canale 5 alla conduzione di Battiti live, il programma musicale che quest’anno ha guadagnato la promozione sulla prestigiosa rete ammiraglia del gruppo Mediaset. Ilary Blasi condurrà la nuova edizione de La Talpa. Battiti live sarà il primo step del ritorno in grande stile di Ilary Blasi nella prima serata di Canale 5. Sua infatti sarà la conduzione, secondo quanto ci risulta, della nuova serie de La Talpa che torna in video con tante novità, che sono però ancora allo studio. Il programma sarebbe in bilico fra la struttura tradizionale ed una più classica, ma c’è ancora tempo per imboccare la strada definitiva”.