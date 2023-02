Levante debutta al cinema e in concerto all’Arena di Verona

Levante ha annunciato il proprio debutto al cinema e il suo primo concerto all’Arena di Verona dopo il ritorno a Sanremo.

Il 2023 sarà un grande anno per Levante. La cantante siciliana, diventata madre lo scorso anno, non solo ha cambiato look e ha deciso di tornare sul palco dell’Ariston di Sanremo, in gara per la seconda volta, ma ha appena annunciato due grandissime novità che vanno a inserirsi nel grande progetto di promozione del suo nuovo album, Opera Futura, in arrivo il prossimo 17 febbraio. In particolare stiamo parlando del suo debutto al cinema e della sua prima volta in concerto all’Arena di Verona.

Levante debutta al cinema dopo Sanremo

Del suo ritorno al Festival ormai sappiamo tutti. L’artista canterà il brano Vivo, incentrato sul tema della depressione post-partum, e duetterà nella serata del venerdì con Renzo Rubino, per rivisitare la storica Vivere di Vasco Rossi. Una partecipazione che anticipa l’uscita del suo album Opera Futura, ma anche altri importantissimi avvenimenti.

Levante

Qualche giorno dopo l’uscita del suo nuovo album, l’artista sarà protagonista per la prima volta anche al cinema, all’interno del film Romantiche di Pilar Fogliati, in uscita il 23 febbraio. Una pellicola che racconta le storie di quattro ragazze diverse tra loro, tra insicurezze, paure e desideri, intente a cercare di trovare la propria dimensione all’interno del mondo. Nella pellicola Levante non solo recita (in un piccolo cameo), ma è anche curatrice della colonna sonora.

Il primo concerto all’Arena di Verona

Ariston e cinema, due grandi avventure per la cantautrice siciliana. C’è però un’altra grande novità, forse la più entusiasmante per tutti i suoi fan. L’artista ha infatti annunciato un concerto per il 2023, forse il primo di un vero e proprio tour.

L’artista debutterà per la prima volta sul prestigiosissimo palco dell’Arena di Verona. La data da segnare sul calendario è il prossimo 27 settembre. I biglietti sono in vendita dal 3 febbraio online e dall’8 febbraio nei punti vendita anche fisici sul circuito TIcketOne e in tutti gli altri circuiti autorizzati.