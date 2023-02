Sanremo 2023, Depeche Mode ospiti della finale: l’annuncio

Sanremo 2023, Depeche Mode ospiti della finale: Amadeus porta sul palco dell’Ariston un gruppo internazionale.

Aveva promesso che ci sarebbero state delle grandi star internazionali a Sanremo 2023, Amadeus. E aveva ragione. Dopo l’annuncio di qualche settimana fa dei Black Eyed Peas e dopo quello dei Måneskin, che oggi possono essere considerati star mondiali a tutti gli effetti, il direttore artistico ha annunciato e confermato, al Tg1 delle 20 del 1° febbraio, che sul palco dell’Ariston torneranno anche i Depeche Mode. La band britannica guidata da Dave Gahan tornerà così al Festival per la quarta volta, dopo le partecipazioni a cavallo tra anni Ottanta e Novanta.

L’emozione di Amadeus

“Sono molto felice, e anche emozionato, di poter fare questo annuncio, perché sono un grande fan di questo gruppo“, ha affermato il direttore artistico nel corso del Tg1. E non sorprende, visto che i Depeche Mode sono stati davvero delle icone tra anni Ottanta e Novanta, una delle band più importanti nella storia del rock elettronico.

Amadeus

Lo ha confermato lo stesso presentatore, ricordando anche il suo passato da dj: “Non avrei mai pensato di conoscerli personalmente. Ho trasmesso per tanti anni in radio i loro successi e finalmente potrò averli sul palco dell’Ariston“.

Le partecipazioni dei Depeche Mode a Sanremo

La prima volta di Dave Gahan e compagni sul palco dell’Ariston risale addirittura al lontano 1986, quando si presentarono al Festival per suonare il brano Stripped, antipasto dell’album Black Celebration, uscito nel mese di marzo dello stesso anno. Tornarono in Italia per presentare dal vivo Everything Counts, tre anni dopo, ancora una volta a scopo promozionale.

La loro terza e ultima volta, fin qui, risaliva invece al 1990, quando suonarono una delle più grandi hit della loro carriera, Enjoy the Silance, tratta dall’album Violator uscito proprio in quel primo anno del decennio degli anni Novanta. In questo 2023 sul palco di Sanremo presenteranno, con tutta probabilità, il loro nuovo progetto Memento Mori, in arrivo nelle prossime settimane, in attesa di poterlo suonare completamente dal vivo nei tre concerti già annunciati in Italia in estate.