la ricetta del secondo semplice e saporito

Lo spezzatino con piselli è un secondo piatto di carne saporito, succulento e molto facile da preparare: tutto ciò che ti serve per portarlo in tavola sono bocconcini di vitello, piselli (freschi o surgelati, in base alla stagione) e cipolle bianche. Grande classico della cucina italiana, è ideale tanto per il pranzo della domenica in famiglia quanto per celebrare un’occasione speciale perché il suo gusto avvolgente mette d’accordo tutti, bambini inclusi.

Trattandosi di una ricetta della tradizione, ne esistono numerose varianti che differiscono tra loro per la scelta degli ingredienti – c’è ad esempio chi al vitello preferisce il manzo – e le modalità di cottura: noi lo prepariamo in bianco, ma alcuni aggiungono la passata di pomodoro per farlo al sugo. Nella nostra versione i bocconcini vengono infarinati e rosolati per qualche minuto con una noce di burro prima di essere cotti in umido, lentamente e a fuoco dolce, insieme ai piselli e al brodo vegetale. La rosolatura iniziale permette di sigillare la carne, così che i succhi rimangano all’interno e non risulti secca nonostante la lunga cottura.

Scopri come preparare lo spezzatino con i piselli seguendo passo passo procedimento e consigli: puoi accompagnarlo con un morbido purè di patate o delle sfiziose patate al forno, così da renderlo un sostanzioso piatto unico.

Dopo aver realizzato questa ricetta, puoi cimentarti anche con lo spezzatino di manzo, provare lo spezzatino di vitello con patate oppure sperimentare lo spezzatino di tacchino con piselli e patate, altrettanto gustoso.

ingredienti Piselli (freschi o surgelati)

Inizia a preparare lo spezzatino con piselli tamponando i bocconcini di carne con carta assorbente da cucina .





Infarinali in una ciotola , poi sbattili leggermente in un colino per eliminare la farina in eccesso.





In una casseruola ampia e dal fondo spesso fai fondere il burro, quindi aggiungi la carne infarinata .





Alza la fiamma e fai rosolare i cubetti di carne in modo uniforme , ci vorranno pochi minuti.





Non appena la carne avrà cambiato colore, sfuma con il vino bianco e lascialo evaporare.





A questo punto aggiungi i piselli, noi abbiamo utilizzato quelli surgelati .





Mescola delicatamente e dopo qualche minuto aggiungi anche la cipolla, tagliata a fette non troppo sottili .





Porta lo spezzatino a cottura aggiungendo 2-3 mestoli di brodo vegetale caldo .





Cuoci a fuoco medio con il coperchio per circa 50 minuti, mescolando di tanto in tanto e aggiungendo se necessario altro brodo .





Trascorso il tempo di cottura, distribuisci lo spezzatino con piselli nei piatti individuali e servilo ben caldo .

Consigli

Al posto del vitello puoi usare carne di manzo, che richiede però una cottura ancora più lunga (circa due ore), oppure pollo o tacchino: in questo caso il piatto avrà un gusto più delicato. In primavera puoi scegliere piselli freschi: ti basterà privarli del baccello e utilizzarli come da ricetta.

Lo spezzatino con piselli si conserva in frigorifero, in un contenitore ermetico, per 2 giorni. Se hai utilizzato carne fresca, puoi anche congelarlo.