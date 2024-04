Rihanna svela come sarà il nuovo album: “Perché ancora non è uscito”

Due settimane fa Rihanna durante un evento organizzato per la presentazione delle sue nuove scarpe progettate per Puma, ha parlato del suo nuovo disco ed ha ammesso di non sapere quando verrà rilasciato: “Quando lo pubblicherò? Oddio non lo so, questo vorrei saperlo anche io a dire la verità.Se i miei figli parteciperanno in qualche modo al progetto? Questo non dipende da me, ma da loro. A dire il vero ho già qualcosa e sento che potrebbe venir fuori qualcosa di bello. Io e Rocky stiamo riflettendo per capire chi userà cosa. Perché sono delle cose troppo belle“.

La popstar L’imprenditrice sabato sera ad un party organizzato per il lancio di un nuovo prodotto della sua linea di cosmetici è tornata a rispondere alle domande sulla sua musica (chissà se ricorda di essere stata anche una cantante).

Rihanna always comes through looking ✨flawless✨! She was glowing at her Fenty Beauty launch event for her new Soft’Lit Luminous Foundation.@rihanna @fentybeauty pic.twitter.com/QMWCJLMUPi — ExtraTV (@extratv) April 27, 2024

Rihanna sul suo nuovo disco: “Sarà bellissimo, deve riflettere quella che sono adesso”.

La star americana ha rivelato che il suo nuovo progetto musicale sarà meraviglioso, che proprio perché deve essere stupendo non è ancora uscito: “L’album sarà fantastico. Deve esserlo, questa è l’unica ragione per cui non è ancora uscito. Quando faccio musica devo sentirla, devo sentire la sensazione che rappresenti la mia evoluzione, il tempo che ho trascorso lontano dalle scene. Deve mostrare una crescita. Voglio divertirmi e mostrare veramente a che punto sono adesso“.

Almeno adesso sappiamo perché dopo otto anni ancora non è uscito un album, Rihanna però ci ha rassicurati, quando sentirà che la nuova musica rappresenterà la nuova sé stessa, allora la rilascerà. Probabilmente però accadrà tra una decina di anni (tra 8 profumi, 12 nuove scarpe, 39 novità make up e altre gravidanze)…