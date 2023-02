le anticipazioni della puntata del 5 febbraio

Amici 22, anticipazioni diciannovesima puntata: gli ospiti e cosa dovrebbe succedere nell’appuntamento del 5 febbraio.

Prosegue l’avventura di Amici di Maria De Filippi. I ragazzi della classe 2022/23, amatissimi dal pubblico, continuano a essere al centro di numerose polemiche. Dopo il caos di queste prime settimane del 2023, la gara è assolutamente nel vivo, tra sorprese ed eliminazioni in attesa dell’inizio del Serale. Anche nella puntata del 5 febbraio non dovrebbero mancare colpi di scene. Scopriamo insieme tutto ciò che potrebbe accadere, secondo quanto riferito dalla pagina fan AmiciNews.

Le anticipazioni della diciannovesima puntata di Amici 22

La corsa al serale prosegue più rapida che mai. In questa puntata non dovrebbero esserci grandi scossoni per quanto riguarda la gara tra i cantanti, che si sono affrontati ancora una volta sotto gli occhi di un giudice molto importante. La sfida delle cover è stata vinta da Niveo con Ma che freddo fa di Nada, ma Lorella ha voluto ancora negargli la maglia del serale.

Maria De Filippi

Lo hanno seguito in classifica Cricca, Angelina, NDG, Piccolo G, Federica e Wax. Quest’ultimo era arrivato ultimo anche la scorsa settimana, ma stavolta non si è abbattuto, grazie anche alle parole di Maria De Filippi, che lo ha invitato a non sentirsi in colpa per quanto accaduto a Capodanno, visto che non è stato l’unico responsabile.

Da segnalare l’assenza nella puntata di Aaron, probabilmente per problemi di salute. Durante la puntata è stata poi indetta una nuova gara di inediti per vincere la partecipazione a un festival. A conquistare il successo è stata Angelina, che ha superato Cricca e Niveo.

Cosa succede nella diciannovesima puntata: gli ospiti

Grandi ritorni e grandi ospiti, come in ogni puntata, anche stavolta ad Amici. A giudicare la gara di canto avremo infatti due volti noti del programma, come Francesco Sarcina e Peppe Vessicchio. Con loro anche un’altra amica della trasmissione, Baby K, neo 40enne.

Da segnalare infine anche la partecipazione di un altro grande ospite, protagonista del mondo della musica italiana. Stiamo parlando di Bresh, che presenterà la sua hit dedicata al Genoa, la sua squadra del cuore: Guasto per te.