ecco chi sarà una delle nuove troniste

Alcune voci di corridoio suggeriscono il ritorno di una colonna di Uomini e Donne nella prossima stagione del format di Maria De Filippi. Pare che questa persona non solo farà ritorno in trasmissione, ma rivestirà il ruolo di tronista. Di chi si tratta?

Ecco cosa siamo riusciti a scoprire su questo misterioso ritorno.

Uomini e Donne: previsto nello show un magico ritorno

L’attuale edizione di Uomini e Donne non è ancora finita, ma già si vocifera in merito all’identità di coloro che saranno i prossimi tronisti della trasmissione di Canale 5. Il programma di Maria De Filippi terminerà ufficialmente nell’ultima settimana di Maggio e quindi non sappiamo bene che cosa ci porterà la nuova stagione.

Ovviamente è impossibile conoscere qualche dettaglio in più su coloro che saranno i nuovi tronisti in quanto, al momento, questi non sono ancora stati scelti. Solitamente le decisioni sul nuovo programma vengono prese nel periodo estivo, così come la scelta dei personaggi che si presenteranno in studio.

Secondo l’ultima fughe di notizie però, un personaggio del passato di Uomini e Donne potrebbe fare ritorno nello show, anche se al momento parliamo di una semplice indiscrezioni. Questa persona non solo potrebbe tornare in studio, ma potrebbe diventare perfino tronista.

Chi sarà la nuova tronista della trasmissione?

Secondo le voci che circolano sul web, una persona è già stata individuata come potenziale protagonista delle prossime edizioni di Uomini e Donne. L’indiscrezione ci arriva da Lorenzo Pugnaloni, da sempre uno degli esperti più informati in termini di gossip in questo settore.

La diretta interessata a diventare un’aspirante tronista è proprio una corteggiatrice che è stata da pochissimo eliminata, ma che non è di certo passata inosservata durante la sua permanenza in studio. Ci riferiamo alla bellissima Valery Coda, un’ex corteggiatrice di Daniele Pudice.

Ovviamente non possiamo sapere se Maria la sceglierà per ricoprire questo ruolo, ma alla ragazza piacerebbe davvero moltissimo mettersi in gioco sotto questo punto di vista. Non ci resta che attendere Settembre per scoprirlo!