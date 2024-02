Leonardo Tano sul set come Rocco Siffredi? “Pensa avere papà come regista e io come attore”

Leonardo Tano seguirà mai le orme di suo padre Rocco Siffredi? Questa domanda gli è stata posta da Icon Magazine (che con la complicità di suo fratello Lorenzo Tano gli ha fatto un bel video mentre si allena) e questa è stata la sua risposta: nah.



I motivi sarebbero due: il primo per “colpa” di suo padre che per un periodo della sua vita ha provato ad allontanarlo da quel mondo, il secondo sarebbe l’imbarazzo di trovarselo magari come regista.

“Per un periodo erano circolate voci sul fatto che io volessi seguire le sue orme, ci trovavano simili. Ma non ho mai pensato di intraprendere la sua carriera, per due motivi. C’è stato un momento, quando per la prima volta aveva deciso di smettere, in cui papà aveva provato ad allontanarci da quel mondo. Forse perché aveva dei dubbi su sé stesso e voleva tutelare anche noi. Ma poi pensa avere papà come regista e io come attore!”.

Due “no” che però potrebbero diventare presto dei “sì”, si spera, dato che Rocco Siffredi è tornato a lavorare tranquillamente in quel mondo e soprattutto non è l’unico regista in circolazione, se Leonardo Tano volesse debuttare come attore potrebbe sempre farlo per altre produzioni.



Attualmente però LeoTano vive di moda.