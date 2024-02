Sonia Bruganelli sarà opinionista della prossima edizione de L’Isola dei Famosi

Sonia Bruganelli sarà una nuova opinionista de L’Isola dei Famosi. A darne la conferma è stato il portale televisivo DavideMaggio.it.

“Vi abbiamo anticipato il primo naufrago de L’Isola dei Famosi 2024, Joe Bastianich, e ora vi sveliamo in anteprima chi sarà l’opinionista” – si legge su DM – “Vladimir Luxuria, lasciata la poltrona poiché promossa alla conduzione del reality, avrà con sé in studio Sonia Bruganelli. Ebbene sì, l’ex signora Bonolis “rimbalza” dalla poltrona del Grande Fratello a quella de L’Isola”.

Il nome di Sonia Bruganelli arriva dopo quello ipotizzato (e poi mai concretizzato) di Vera Gemma e quello della giornalista del Tg5 Elena Guarnieri, che avrebbe dovuto seguire la scia di Cesara Buonamici al Grande Fratello. Al contrario del nome di Vera Gemma, però, quello di Elena Guarnieri non è mai stato smentito quindi non è da escludere che Vladimir Luxuria abbia con sé ben due opinioniste: la giornalista e la produttrice. Ma sono ancora ipotesi.

La Bruganelli tornerà così a fare l’opinionista di reality show dopo averla già fatta per due edizioni al Grande Fratello Vip. La prima in coppia con Adriana Volpe, la seconda con la più mansueta Orietta Berti. Archiava quell’esperienza si è aperta per lei la possibilità di lavorare in Rai a Ballando con le Stelle, ma se da una parte Sonia puntava alla giuria, dall’altra Milly la voleva come ballerina. Un braccio di ferro che si è concluso con un nulla di fatto.

Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip ha dimostrato di essere un’opinionista pensante, schietta, sincera e provocatrice. Praticamente l’opposto di ciò che avrebbe chiesto Pier Silvio Berlusconi a Cesara Buonamici prima di farle firmare il contratto per il gieffe. Che PSB abbia cambiato idea sul ruolo che devono avere gli opinionisti di un reality?