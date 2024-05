La leishmaniosi rappresenta una crescente preoccupazione per la salute mondiale, particolarmente nelle regioni tropicali. La malattia, causata da parassiti protozoi del genere Leishmania e trasmessa attraverso i morsi delle mosche della sabbia femmine infette, può presentarsi in tre diverse forme: cutanea, mucocutanea e viscerale. La forma viscerale, nota anche come kala-azar, è la più grave e può essere fatale se non trattata. Ogni anno, la colpisce tra le 700mila e 1 milione di persone in tutto il mondo. Il team di Simona Stäger dell’Institut National de la Recherche Scientifique (INRS) di Québec (Canada), ha identificato un potenziale bersaglio per nuove terapie

Conosciamo la Leishmaniosi viscerale

Leishmaniosi: è causata da oltre venti specie di parassiti

La leishmaniosi viscerale, nota anche come “febbre nera” è causata da oltre venti specie di parassiti Leishmania. Questi parassiti vengono trasmessi agli ospiti attraverso il morso delle sandfly (mosche della sabbia), dette anche comunemente: pappatacio, flebotomoche, che prosperano in ambienti tropicali e subtropicali. che prosperano in ambienti tropicali e subtropicali. La malattia, endemica in parti dell’Africa, dell’Asia, Bangladesh, Brasile, Etiopia, India, Nepal, Sudan e dell’Europa meridionale, colpisce principalmente le popolazioni povere che vivono in aree rurali remote, baraccopoli urbane e zone di conflitto. Se non trattata, la febbre nera, è quasi sempre fatale.

Sintomi della Leishmaniosi viscerale

I principali bersagli della malattia sono gli organi interni come la milza, il fegato e il midollo osseo. I sintomi spesso si sviluppano mesi dopo il morso iniziale e includono:

Febbre prolungata

Perdita di peso significativa

Ingrossamento della milza e del fegato

Anemia e affaticamento

Sudorazioni notturne

Perdita di appetito

Diagnosi della febbre nera

La diagnosi comporta una combinazione di valutazione clinica e test di laboratorio. I metodi diagnostici comuni includono:

Microscopia: osservazione dei parassiti Leishmania in campioni di tessuto prelevati dalla milza, dal fegato o dal midollo osseo;

Test sierologici: rilevazione di anticorpi contro i parassiti Leishmania nel sangue;

Test molecolari: utilizzo della reazione a catena della polimerasi (PCR) per identificare il DNA del parassita.

Una diagnosi precoce e accurata è cruciale per un trattamento efficace e per ridurre i tassi di mortalità.

Trattamento e gestione della leishmaniosi

Il trattamento viscerale prevede tipicamente farmaci antiparassitari. La scelta del farmaco dipende dalla regione geografica, dalla specie di Leishmania e dalle condizioni del paziente. I trattamenti comuni includono:

Antimoniali pentavalenti: come lo stibogluconato di sodio, anche se la resistenza a questi farmaci è in aumento;

Amfotericina B: altamente efficace ma può avere gravi effetti collaterali e richiede ospedalizzazione;

Miltefosina: il primo farmaco orale per la VL, che mostra una buona efficacia ma è associato a effetti collaterali gastrointestinali;

Paromomicina: un antibiotico utilizzato anche nelle terapie combinate.

La combinazione di farmaci è diventata un approccio preferito per ridurre la durata del trattamento, abbassare i costi e minimizzare gli effetti collaterali.

Prevenzione e controllo

La prevenzione della leishmaniosi comporta la riduzione del contatto tra esseri umani e mosche della sabbia. Le strategie includono:

Utilizzo di repellenti per insetti: per proteggere la pelle esposta;

Reti da letto: trattate con insetticida per proteggere durante il sonno;

Gestione ambientale: eliminazione della vegetazione e dei rifiuti animali per ridurre i siti di riproduzione delle mosche della sabbia;

Controllo degli animali: trattamento e vaccinazione dei cani nelle aree endemiche per ridurre il serbatoio dei parassiti. Ma torniamo alla scoperta.

Ricerca e scoperte interessanti

Uno studio condotto dal team di Simona Stäger ha identificato nuovi bersagli potenziali per terapie che potrebbero condurre a trattamenti più efficaci e sicuri per la leishmaniosi viscerale (LV). Pubblicato su Cell Reports, mira a comprendere i meccanismi di risposta immunitaria coinvolti nella LV al fine di sviluppare terapie più mirate e con minori effetti collaterali.

Cerchiamo di capire le dinamiche.

Nelle infezioni, le cellule CD4 T (presenti nei linfociti) svolgono un ruolo importante nella difesa dell’organismo. Tuttavia, durante infezioni croniche come la leishmaniosi, mantenere un numero sufficiente di queste cellule funzionali diventa una sfida, poiché il sistema immunitario è costantemente attivato per contrastare il patogeno.

Ebbene, lo studio canadese, ha identificato una nuova popolazione di cellule CD4 nei topi infettati dal parassita responsabile della leishmaniosi viscerale. Queste cellule hanno dimostrato proprietà interessanti, in quanto aumentano durante la fase cronica della malattia e possono auto-rinnovarsi o differenziarsi in altre cellule responsabili dell’eliminazione del parassita o nell’inibizione della risposta immunitaria dell’ospite.

Necessità di ulteriori studi

La scoperta delle nuove cellule CD4 potrebbe rappresentare una svolta fondamentale nella lotta contro la leishmaniosi viscerale e potrebbe avere implicazioni terapeutiche non solo per questa malattia, ma anche per altre infezioni croniche. Ulteriori ricerche sono necessarie per comprendere appieno il ruolo e il potenziale terapeutico di questa nuova popolazione di cellule nel contesto di altre malattie infettive croniche.

