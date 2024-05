perché molte non si rivolgono al medico?

I problemi di salute pelvica sono una realtà comune per molte donne, con condizioni che vanno dalle perdite urinarie e intestinali, al dolore pelvico, al sanguinamento mestruale abbondante, fino al prolasso vaginale. Nonostante l’elevata frequenza e l’impatto significativo che questi disturbi possono avere sulla qualità della vita, una ricerca evidenzia che la maggior parte delle donne non cerca l’aiuto medico necessario

Perché le donne con problemi pelvici non chiedono aiuto?

Problemi pelvici: stigma e imbarazzo, mancanza di consapevolezza e accesso limitato ai servizi sanitari sono i motivi principali per cui molte donne non chiedono assistenza

Problemi irrisolti. Per capire meglio cosa impedisce alle donne di cercare aiuto medico, un team di ricercatori ha esaminato ottantasei studi provenienti da diversi Paesi ricchi, tra cui Australia, Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda, Paesi Bassi e Svezia. Questi studi, che complessivamente considerano le esperienze di oltre 20mila donne, hanno identificato tre motivi principali per cui le donne non cercano assistenza per i sintomi pelvici.

Tre, i principali ostacoli identificati: stigma e imbarazzo, mancanza di consapevolezza e accesso limitato ai servizi sanitari.

Lo stigma: il principale ostacolo alla cura dei problemi di salute pelvica

In ben il 56% degli studi, lo stigma è emerso come la ragione principale per cui le donne non cercavano aiuto. Questo porta a un ritardo medio di circa quattro anni nella ricerca di cure mediche. Durante questo periodo, le donne convivono con sintomi che potrebbero essere gestiti o alleviati con un trattamento adeguato.

Una donna con incontinenza urinaria ha spiegato ad esempio: «Non sai perché, ti senti in qualche modo in colpa, ti senti imbarazzata a parlarne, come se in qualche modo fossi un fallimento». Questa sensazione di vergogna impedisce alle donne di aprirsi e cercare assistenza medica tempestiva.

Studi condotti in vari Paesi confermano questi sentimenti di stigma e imbarazzo. Ad esempio, una ricerca pubblicata su “The Journal of Urology” ha evidenziato che molte donne con incontinenza urinaria evitano di partecipare ad attività sociali o sportive per paura di incidenti, aggravando così l’isolamento e il disagio psicologico.

Un’altra ricerca, apparsa su “BMC Women’s Health”, ha mostrato che le donne con prolasso pelvico spesso ritardano la ricerca di aiuto perché non riconoscono immediatamente la gravità dei loro sintomi o perché credono erroneamente che siano una parte normale dell’invecchiamento o del post-partum.

Strategie per superare lo stigma

Educazione e consapevolezza: le campagne di sensibilizzazione possono aiutare a normalizzare la conversazione sui problemi di salute pelvica. Informare le donne che queste condizioni sono comuni e trattabili può ridurre il senso di isolamento e vergogna;

Supporto e risorse: creare gruppi di supporto e risorse online dove le donne possano condividere le loro esperienze in modo anonimo può incoraggiarle a cercare aiuto medico. Questi gruppi possono offrire un ambiente sicuro per discutere dei propri sintomi senza paura di giudizi;

Formazione dei professionisti sanitari: i medici e gli operatori sanitari dovrebbero essere formati per riconoscere i segni di disagio e stigma nei pazienti, offrendo un approccio empatico e non giudicante che possa incoraggiare le donne a parlare apertamente dei loro sintomi.

La mancanza di consapevolezza: un ostacolo critico

Oltre allo stigma, molte donne non cercano aiuto perché non sono consapevoli dei loro problemi di salute pelvica o non sanno se dovrebbero preoccuparsi. Questo porta spesso a ignorare i sintomi o a considerarli normali.

Una donna che aveva subito un prolasso pelvico ha dichiarato: «Non sapevo che succedesse alle donne… Ero spaventata perché non sapevo cosa fosse».A causa di questa mancanza di conoscenza, molte donne pensano che i loro sintomi siano normali. Studi internazionali supportano questi risultati. Un’analisi pubblicata su “The Journal of Urology” ha mostrato che molte donne evitano attività sociali a causa dell’incontinenza urinaria, aggravando il loro isolamento. Un altro studio su “BMC Women’s Health” ha rilevato che le donne con prolasso pelvico spesso ritardano la ricerca di aiuto perché non riconoscono subito la gravità dei loro sintomi.

La frustrazione delle donne: la sensazione di non essere prese sul serio

Uno dei maggiori ostacoli che le donne affrontano quando cercano aiuto per problemi di salute pelvica è la sensazione di non essere prese sul serio dai professionisti della salute. Questa mancanza di considerazione può portare a ritardi significativi nelle cure, aggravando i sintomi e causando ulteriori sofferenze.

Una donna che aveva subito un prolasso del retto e della vagina ha raccontato la sua esperienza: «Mi hanno detto: “Hai un rettocele“. Ho chiesto: “Cos’è?” e mi hanno risposto: “Oh, non hai bisogno di saperlo”. Ma se riguarda te, sei proprio tu quella che deve saperlo. Non dovresti essere trattata come un bambino fastidioso a cui viene detto di andarsene». Questa testimonianza riflette una sensazione comune tra molte donne intervistate: le loro preoccupazioni non venivano prese seriamente.

Minimizzazione dei sintomi

Molte donne hanno riportato ritardi nelle cure perché i loro sintomi erano minimizzati dai medici. Un’intervistata ha rivelato che un medico le aveva semplicemente consigliato di “usare un assorbente” quando lei aveva descritto le sue perdite urinarie continue. Questo tipo di risposta non solo è inadeguato, ma anche sminuente, e può scoraggiare ulteriori tentativi di ricerca di aiuto.

Attitudini e conoscenze Inadeguate dei medici

Anche quando le donne chiedevano aiuto, le attitudini di alcuni medici ostacolavano le cure. Una giovane di venti anni con dolore pelvico ha raccontato di essere stata consigliata dal medico a “imparare a conviverci.” Ha trovato questo consiglio “un po’ folle” e sentiva di non essere presa sul serio. Questa esperienza non è unica; molte partecipanti hanno riferito di sentirsi ignorate o di ricevere consigli superficiali che non affrontavano realmente i loro problemi.

Mancanza di formazione adeguata

Anche nei casi in cui le donne venivano prese sul serio, molte sentivano che i loro medici mancavano delle conoscenze e della formazione necessarie per fornire le cure adeguate. Questa mancanza di competenza può portare a diagnosi errate o a trattamenti inefficaci, prolungando il disagio e la sofferenza delle pazienti.Improving care

Effetti sulla salute mentale e sociale

Le partecipanti allo studio hanno parlato dell’impatto dei problemi di salute pelvica sulla loro salute mentale e sociale. I sintomi come l’incontinenza urinaria, il dolore pelvico e il prolasso possono causare ansia, depressione e isolamento sociale. Le donne hanno descritto come la gestione quotidiana di questi problemi possa essere estenuante e come la paura di incidenti possa limitare la loro partecipazione a eventi sociali e attività lavorative.

Conoscere le cause dei problemi per trovare soluzioni

Comprendere le principali ragioni per cui le donne non cercano aiuto è fondamentale per sviluppare soluzioni efficaci. Le donne dovrebbero avere accesso a informazioni accurate sulla loro salute pelvica, comprendendo cosa è normale e cosa non lo è, quali opzioni di trattamento sono disponibili e quando è il momento di cercare aiuto professionale. Dovrebbero sentirsi a loro agio nel parlare con medici e infermieri senza vergogna o imbarazzo e senza il timore che i loro sintomi vengano sminuiti.

Un passo importante è lo sviluppo di programmi per aiutare i medici di base a discutere apertamente e a valutare i sintomi pelvici delle donne. Questo aiuterà a evitare la banalizzazione dei sintomi e a garantire che le donne ricevano l’attenzione e le cure appropriate.