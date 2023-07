Modalità sorella maggiore cagnetta Piper protegge micetto appena salvato

L’incredibile amicizia tra una cagnetta di nome Piper e il micetto da poco salvato: non appena la quattro zampe ha visto il cucciolo è entrata in modalità sorella maggiore.

Due sguardi che si incrociano e una manciata di secondi. Sono questi gli ingredienti perfetti che hanno dato vita all’incredibile legame di affetto instauratosi tra una cagnetta di nome Piper e una cucciola di gatto di pochi giorni trovata in strada in fin di vita e salvata. Ribbattezata con il nome di “Lucky Luna”, la gattina dal manto nero è diventata la nuova mascotte della casa in cui Piper vive.

Il legame di affetto tra la cagnetta Piper e il piccolo micetto testimoniato nei video su TikTok

A testimoniare la storia delle due quattro zampe è una serie di video che, condivisi su TikTok dall’utente Walters Farm (all’account social @Walters Farm), hanno emozionato migliaia di utenti del web.

Sul profilo TikTok di @Walter Farm, la donna che vive con Piper e Luna condivide ogni giorno i filmati della sua famiglia umana e animale. Sull’account si legge che loro massima è quella di «Living life to the fullest on our little farm» (tradotto in italiano: «Vivere la vita al massimo nella nostra piccola fattoria»).

Così si legge nelle didascalie poste a corredo dei video condivisi su TikTok: «Their bond is like no other. The first time piper met Luna. Think its safe to say they will have a special bond» (tradotto in italiano: «Il loro legame è come nessun altro. La prima volta che Piper incontrò Luna. Pensa che sia sicuro dire che avranno un legame sociale»).

@waltersfarmco The first time piper met Luna. Think its safe to say they will have a soecial bond ❤️ #bigsister #guardianangel #dogsandkittens #protector #newbornkitten #luckyluna ♬ I Love You – D’ RORI

@waltersfarmco We found this baby almost gone 😭 she is fighting and we are hopeful! #kittenrescue #kittensoftiktok #fighter #newbornkitten #bottlebabykitten ♬ Belonging – Muted

@waltersfarmco Little one is doing great! So happy we found her! Now to think of a name! 🤔 #kittensoftiktok #kittenrescue #newbornkitten #bottlebabykitten #fighter ♬ Oceans (Where Feet May Fail) [Instrumental Version] – Instrumental Christian Songs, Christian Piano Music & Praise and Worship & Christian Hymns

@waltersfarmco This little fighter is doing great! #rescuekitten #newbornkitten #luckyluna #bottlekitten #babyanimals #animallover #savetheanimals ♬ I Love You – D’ RORI

La donna che vive con le quattro zampe è proprietaria di una piccola fattoria e si considera la mamma adottiva di tutte le specie di animali che sono con lei. Anche tra gli animali esiste un rapporto meraviglioso, favorito dall’amore con cui la proprietaria li ha cresciuti. Tra questi animali vive la cagnolina Piper, un’esemplare femmina di simil cane da caccia o segugio. La cagnetta ha un carattere dolce e affettuosa, che ha manifestato in pieno con una gattina dal manto nero appena nata arrivata in casa loro dopo essere stata miracolosamente salvata. La piccola è stata trovata in strada in condizioni di salute estreme. Le cure riservategli dalla donna hanno permesso al piccolo felino di riprendersi. Sin dal primo momento che Luna Lucky ha iniziato a trotterellare per la casa ha trovato in Piper una sorella maggiore amorevole e premurosa. Anche grazie all’affetto che Piper ha saputo donarle, la piccola Luna si è completamente ripresa e trascorre ora le sue giornate insieme alla “sorella” adottiva a quattro zampe. (di Elisabetta Guglielmi)