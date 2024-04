le prime parole della tronista

L’ultima registrazione di Uomini e Donne è stata davvero turbolenta per Ida Platano, la quale si è ritrovata a vivere dei momenti che mai avrebbe voluto. Per molti la donna sarebbe arrivata persino a lasciare il trono tanto ambito, anche se non abbiamo ancora certezze in merito.

Ida Platano

Ecco quali sono state le sue parole sui social.

Uomini e Donne: Ida Platano ha abbandonato il trono?

Qualche ora fa si è tenuta una delle ultime registrazioni di Uomini e Donne. La puntata è stata davvero molto intensa, in quanto Ida Platano si è ritrovata a dover affrontare delle problematiche che avrebbe volentieri evitato.

Una di queste si è focalizzata su una delle sue preferenze in termini di corteggiatori, ovvero Mario Cusitore. Ida frequenta questo cavaliere da tanto tempo e a suo dire è rimasta colpita fin da subito dalla sua bellezza e dai suoi modi di fare.

Ida

Nel corso del trono della parrucchiera bresciana però, sono arrivate diverse segnalazioni a carico del suo pretendente e lei ha più volte chiuso gli occhi per non ammettere la verità. Ieri però una ragazza ci avrebbe messo la faccia e avrebbe dichiarato di aver trascorso del tempo con l’uomo all’interno di un noto bed and breakfast.

Ida ha quindi eliminato subito Mario, ma allo stesso tempo ha perso anche l’altro pretendente, Pierpaolo Siano. Questo ha deciso di lasciare lo studio in quanto non apprezzato dalla tronista, quasi come se la sua presenza le avesse permesso di arrivare alla fine del suo percorso con più corteggiatori. Si vocifera quindi di come la Platano, rimasta senza pretendenti, abbia deciso di rinunciare al trono.

Il messaggio di Ida ai follower di Instagram

Il post di Ida

Dopo qualche ora di silenzio e tantissimi commenti che viaggiano in lungo e in largo sul web, Ida Platano è intervenuta sulla questione, esponendo il proprio punto di vista. Ecco che cosa ha scritto la parrucchiera in un post su Instagram. Ciao belli miei, come state? Spero tutto bene, io un po’ così così. Mi sentivo di dirvi delle cose, vi ho sempre considerato come degli esseri umani, persone che si sono affezionate a me. Vi ringrazio perché in alcuni momenti NO mi siete stati vicini e di conforto, anche tramite uno schermo vi ho sentito. Ringrazio anche tutte quelle Donne che si sono presentate di persona e ci hanno messo la faccia. Vi abbraccio forte e sono grata di avere un seguito di persone Vere. Vi auguro una buona giornata, con affetto Ida.

Ida

Al momento, quindi, Ida non si è ancora espressa in merito all’abbandono del trono o meno, ma del resto è un’esclusiva che ci riserverà Canale 5 nei prossimi giorni. Giunti a questo punto non possiamo far altro che attendere per scoprire che cosa sarà successo.