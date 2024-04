Bambina di 7 mesi muore improvvisamente in un baby parking di Borgo San Dalmazzo

Una tragedia si è verificata oggi in un baby parking di Borgo San Dalmazzo, dove una bambina di soli 7 mesi è morta improvvisamente. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e i carabinieri, mentre la famiglia della piccola, immediatamente informata della tragedia è sotto shock. Il luogo dell’accaduto nel frattempo, sta collaborando con le autorità per fornire tutte le informazioni necessarie sulle circostanze del triste episodio.

Le prime ipotesi sulle cause del decesso puntano verso la sindrome della morte in culla SDIS, una sindrome che colpisce i neonati senza alcun preavviso e senza che ci siano segni evidenti di malfunzionamenti organici. Quando si presenta tale patologia è un evento devastante e spesso inspiegabile che lascia le famiglie completamente sconvolte.

La morte improvvisa del lattante (SIDS), è il decesso improvviso di un neonato senza una causa apparente durante il sonno. Questo evento spaventoso e imprevedibile può avvenire a bambini sani e apparentemente privi di problemi di salute.

Le cause esatte della SIDS non sono del tutto note, ma alcuni fattori di rischio includono posizione di sonno sbagliata come ad esempio dormire sulla pancia, fumo di tabacco durante la gravidanza, esposizione al fumo passivo dopo la nascita, sovraffollamento del lettino, temperatura ambiente troppo alta e altri fattori ambientali.

È importante adottare alcune misure preventive per ridurre il rischio di provocare questi decessi, come far dormire il neonato sulla schiena, evitare eccessivo sovraffollamento del lettino, mantenere una temperatura ambiente sicura e non esporre il bambino al fumo di tabacco. In Italia, non ci sono dati nazionali precisi sull’incidenza della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) a causa della mancanza di un sistema di rilevazione uniforme.

Tuttavia, in passato è stata calcolata intorno all’1-1,5‰ dei nati vivi, ma è attualmente in declino grazie all’attenzione nel far dormire i neonati in posizione supina. Si stima che ci siano circa 250 nuovi casi di SIDS all’anno in Italia. La maggior parte dei casi si verificano tra i 2 e i 4 mesi di età, soprattutto in inverno, con rare eccezioni dopo i 6 mesi. Nel primo mese di vita si parla di SUEND (morte improvvisa inaspettata del neonato).

La comunità di Borgo San Dalmazzo si stringe attorno alla famiglia della piccola in questo momento di grande dolore, offrendo il proprio sostegno e le proprie condoglianze.

