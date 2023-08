Le più belle coppie del mondo della musica italiana e straniera

Storie d’amore nel mondo della musica: ecco quattro delle coppie di cantanti uniti da un sentimento che è andato ben oltre la vita professionale.

Di coppie famose nel mondo della musica ce ne sono state tantissime. Tra amori da favola e altri ‘tossici‘ finiti in tragedia, lo show business musicale non si è fatto mancare davvero nulla. Alcune di queste storie, poi, sono state talmente coinvolgenti da renderci partecipi delle emozioni dei due protagonisti. Chi potrà mai dimenticare infatti l’eterna storia tra Paul e Linda McCarntey o quella forse meno romantica tra un pilastro dell’hip hop come Kanye West e Kim Kardashian? Insomma, di materiale ce n’è davvero tantissimo. Ecco sei delle storie d’amore più belle del mondo della musica.

Le coppie più belle del mondo della musica

Partiamo dalla coppia più iconica del Novecento: John Lennon e Yoko Ono. I due s’incontrarono per la prima volta durante un’esibizione di lei nella Indica Gallery di Londra. Era il 9 novembre 1966. Fu amore a prima vista, e i due rimasero legati fino alla tragica scomparsa dell’ex Beatle nel 1980. Pur non essendo di professione una musicista, Yoko registrò con John diversi album.

John Lennon e Yoko Ono

Come non ricordare poi l’amore più vero che il mondo della musica abbia mai visto, ovvero quello tra Johnny Cash e June Carter. Lei era una sua collaboratrice, e gli fece perdere la testa, tanto da indurlo a risposarsi poco dopo aver ottenuto il divorzio dalla prima moglie. Mai scelta fu più saggia. Rimasero insieme fino alla morte di Johnny nel 2003.

Attualmente, però, l’esempio più fulgido di amore nella musica è quello dei ‘reali’, Jay-Z e Beyoncé. La loro è una storia nata nello show business, grazie alla collaborazione nel brano Bonnie & Clyde, ma proseguita ben al di là della carriera di entrambi. Si sono sposati nel 2008 e hanno saputo resistere anche ai tradimenti del rapper, che si è più volte pentito anche pubblicamente per quanto fatto. Oggi sono una coppia più ricca, potente e felice che mai.

Le coppie più belle della musica italiana

Ma anche l’Italia ha avuto e ha ancora oggi diverse storie d’amore nate e cresciute nel mondo della musica. Ad esempio, quella formata da Fabrizio De André e Dori Ghezzi. I due, legati da un sentimento fortissimo, hanno resistito anche a un rapimento e sono rimasti insieme fino alla morte di Faber, nel 1999.

Impossibile poi dimenticare una coppia che ancora oggi fa sognare milioni di italiani, nonostante una separazione ormai vecchia di anni: quella formata da Al Bano e Romina. Sposatisi il 26 luglio 1970, sono rimasti insieme fino alla separazione voluta dalla Power, nel 1999. In mezzo, quattro figli, di cui una, Ylenia, tragicamente scomparsa.

Infine, la ‘risposta italiana’ a Jay-Z e Beyoncé: Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. La loro è stata una storia altrettanto particolare e intensa. Galeotto fu Sanremo, quando la giovanissima Anna folgorò Gigi e gli rubò il cuore, convincendolo a lasciare la moglie nel 2006. Tra profonde crisi e un matrimonio rinviato più volte, sono state una delle coppie più amate dagli italiani fino al 2020, anno della rottura, probabilmente, definitiva.

Di seguito il video di ‘O core e na femmena di Gigi e Anna: